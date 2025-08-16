Cục Thuế sắp ra mắt cổng thông tin hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp

Ngày 16-8, Cục Thuế (Bộ Tài chính) thông tin, ngày 18-8, đơn vị này sẽ cho ra mắt cổng thông tin hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ về thuế.

Theo Cục Thuế, để đáp ứng sự thay đổi và hiện đại hóa trong quản lý thuế, cơ quan này đã phối hợp với Công ty Cổ phần MISA chủ động xây dựng Cổng thông tin hỗ trợ nhằm đảm bảo tất cả người nộp thuế có thể tiếp cận thông tin thuế đầy đủ, chính xác, dễ dàng và nhanh chóng.

Mục đích của cổng thông tin là giúp cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nắm vững các quy định thuế của Nhà nước, đồng thời hỗ trợ và hướng dẫn họ thực hiện nghĩa vụ thuế một cách chính xác và đúng đắn. Đây là công cụ thiết thực, giúp người nộp thuế tra cứu thông tin nhanh chóng, giảm thiểu sai sót không cần thiết, góp phần duy trì tính minh bạch và chính xác trong thu thuế.

Giao diện cổng thông tin hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp được thiết kế tối giản và thân thiện với người nộp thuế. Ảnh: CỤC THUẾ

Nội dung trên cổng do cơ quan thuế trực tiếp biên soạn, vừa đảm bảo độ chính xác cao, vừa được trình bày dễ hiểu qua các bài viết và video ngắn, giúp người dùng tiếp cận kiến thức nhanh chóng và áp dụng kịp thời vào công việc kinh doanh. Cổng thông tin cũng có tích hợp chatbot trợ lý AI tư vấn kinh doanh giúp cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tiếp cận kiến thức hữu ích, nâng cao hiệu quả bán hàng.

LƯU THỦY