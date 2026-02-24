Ốc tép dạt vào bờ biển, người dân đua nhau cào bán cho thương lái

Chỉ trong buổi sáng, người dân ở tỉnh Hà Tĩnh đã cào được hàng chục tấn ốc tép (địa phương còn gọi là ốc dép) bán cho thương lái, thu nhập hàng triệu đồng.

Từ sáng đến cuối giờ trưa 24-2, phóng viên Báo SGGP ghi nhận dọc bờ biển đoạn qua địa bàn xã Đồng Tiến và xã Yên Hòa (tỉnh Hà Tĩnh), khi thủy triều xuống, có rất đông người dân đổ xô ra cào ốc tép do sóng đánh dạt vào để bán cho thương lái.

Người dân cào ốc tép sau tết

Người dân dùng cào tự chế để cào ốc tép dọc bờ biển

Người dân tập trung thành từng nhóm lội ra ngoài mặt nước biển sâu khoảng 20-50cm, cách bờ khoảng 5-20m, cào ốc tép nằm trộn lẫn dưới lớp cát.

Người dân đưa ốc tép vào bờ

Thương lái đến tận bờ biển thu mua ốc tép, chỉ trong buổi sáng đã thu mua với sản lượng lên đến hàng chục tấn.

Ốc tép được đưa lên bờ

Ông Trần Văn Dân (trú tại thôn Đông Văn, xã Đồng Tiến) phấn khởi cho biết, những ngày đầu xuân dọc bờ biển địa phương bất ngờ xuất hiện rất nhiều ốc tép từ ngoài khơi theo sóng đánh vào, người dân tranh thủ ra cào bán cho thương lái.

Gia đình nào cào được ít cũng từ 300 đến hơn 500kg ốc tép, nhiều là từ 1 đến hơn 1,5 tấn, tùy theo con nước phù hợp. Những năm trước, tại khu vực ven bờ biển này cũng từng xuất hiện rất nhiều ốc tép tương tự.

Thương lái huy động xe tải thu mua ốc tép ngay tại bờ biển

Theo nhiều người dân ở xã Đồng Tiến và xã Yên Hòa, ốc tép được thương lái thu mua chủ yếu để xay làm thức ăn phục vụ chăn nuôi thủy sản, tôm hùm, giá mua tại bờ biển khoảng 3.000 đồng/kg, có bao nhiêu mua hết bấy nhiêu.

Đầu xuân, ốc tép mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân nên ai cũng phấn khởi, mặc dù công việc khá vất vả, phải ngâm mình nhiều giờ đồng hồ dưới nước biển lạnh.

>> Hình ảnh người dân cào được nhiều ốc tép sáng 24-2:

DƯƠNG QUANG