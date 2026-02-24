Kinh tế

Người dân phấn khởi cào được nhiều ốc tép biển

Ốc tép dạt vào bờ biển, người dân đua nhau cào bán cho thương lái

Chỉ trong buổi sáng, người dân ở tỉnh Hà Tĩnh đã cào được hàng chục tấn ốc tép (địa phương còn gọi là ốc dép) bán cho thương lái, thu nhập hàng triệu đồng.

Từ sáng đến cuối giờ trưa 24-2, phóng viên Báo SGGP ghi nhận dọc bờ biển đoạn qua địa bàn xã Đồng Tiến và xã Yên Hòa (tỉnh Hà Tĩnh), khi thủy triều xuống, có rất đông người dân đổ xô ra cào ốc tép do sóng đánh dạt vào để bán cho thương lái.

20260224_092013(0).jpg
Người dân cào ốc tép sau tết
20260224_091321.jpg
20260224_094959.jpg
Người dân dùng cào tự chế để cào ốc tép dọc bờ biển
20260224_093504(0).jpg

Người dân tập trung thành từng nhóm lội ra ngoài mặt nước biển sâu khoảng 20-50cm, cách bờ khoảng 5-20m, cào ốc tép nằm trộn lẫn dưới lớp cát.

20260224_090734.jpg
Người dân đưa ốc tép vào bờ

Thương lái đến tận bờ biển thu mua ốc tép, chỉ trong buổi sáng đã thu mua với sản lượng lên đến hàng chục tấn.

20260224_090912.jpg
Ốc tép được đưa lên bờ
20260224_092609.jpg
20260224_092234.jpg

Ông Trần Văn Dân (trú tại thôn Đông Văn, xã Đồng Tiến) phấn khởi cho biết, những ngày đầu xuân dọc bờ biển địa phương bất ngờ xuất hiện rất nhiều ốc tép từ ngoài khơi theo sóng đánh vào, người dân tranh thủ ra cào bán cho thương lái.

Gia đình nào cào được ít cũng từ 300 đến hơn 500kg ốc tép, nhiều là từ 1 đến hơn 1,5 tấn, tùy theo con nước phù hợp. Những năm trước, tại khu vực ven bờ biển này cũng từng xuất hiện rất nhiều ốc tép tương tự.

20260224_101525.jpg
20260224_101749.jpg
Thương lái huy động xe tải thu mua ốc tép ngay tại bờ biển

Theo nhiều người dân ở xã Đồng Tiến và xã Yên Hòa, ốc tép được thương lái thu mua chủ yếu để xay làm thức ăn phục vụ chăn nuôi thủy sản, tôm hùm, giá mua tại bờ biển khoảng 3.000 đồng/kg, có bao nhiêu mua hết bấy nhiêu.

Đầu xuân, ốc tép mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân nên ai cũng phấn khởi, mặc dù công việc khá vất vả, phải ngâm mình nhiều giờ đồng hồ dưới nước biển lạnh.

>> Hình ảnh người dân cào được nhiều ốc tép sáng 24-2:

20260224_095602.jpg
20260224_094258(0).jpg
20260224_092516.jpg
20260224_092127.jpg
20260224_091836.jpg
20260224_101654.jpg
