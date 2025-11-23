Cùng nhau vượt lũ dữ

Vừa trải qua cơn lũ lịch sử, ngấn nước vẫn còn hằn in trên vách tường quá đầu người, đồ đạc còn ngập ngụa trong bùn non nhưng nhiều người dân ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi vẫn tranh thủ đem theo tiền, mì tôm, gạo, bánh... gửi vô Nam Trung bộ.

Từ sáng sớm 22-11, hơn 10 thành viên nhóm thiện nguyện ATM Gạo Huế lặng lẽ xuất phát, hướng về phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk), nơi hàng trăm hộ dân đang bị lũ dữ cô lập. Họ mang theo nồi niêu, bếp gas, lương thực và dụng cụ chuyên dụng để lập bếp 0 đồng, nấu cơm rồi phối hợp lực lượng chức năng tiếp cận từng điểm ngập sâu. Mô hình này từng được nhóm triển khai hiệu quả trong chuỗi lũ chồng lũ từ ngày 27-10 đến 3-11 tại TP Huế nên ngay khi biết họ vào vùng lũ Nam Trung bộ, bà con lập tức gửi gắm sự ủng hộ.

Anh Nguyễn Đăng Hậu, Trưởng nhóm ATM Gạo Huế cho biết nhóm đã nhận được 30 tấn lương thực và thực phẩm do chính những người từng được hỗ trợ trong các đợt mưa lũ ở Huế quyên góp. “Anh em đi Đắk Lắk đều quen với việc cứu trợ vùng cô lập. Những người còn lại sẽ tiếp tục tổ chức tiếp tế hoặc chuẩn bị cho giai đoạn tái thiết sau lũ”, anh Hậu nói.

Tinh thần ấy lan rất nhanh đến tổ dân phố Giáp Đông (phường Kim Trà, TP Huế) - nơi nằm ven sông Bồ và từng bị nhấn chìm trong đợt mưa lũ lịch sử. Chỉ chưa đầy một ngày sau lời kêu gọi của ông Dương Vĩnh Thanh, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố, người dân đã góp hơn 5 tấn gạo, 600 thùng mì tôm cùng bánh kẹo, nước uống, áo quần… để gửi vào Nam Trung bộ.

“Suốt 4 đợt lũ liên tiếp, 411 hộ đều ngập sâu 1-1,5m. Khó khăn bủa vây nhưng nghĩ đến cảnh bà con trong kia đói rét ai cũng thấy cần nhường lại phần mình đang có, đúng tinh thần lá rách ít đùm lá rách nhiều”, ông Thanh bộc bạch.

Nhiều địa phương ở TP Huế cũng đang chung sức. Phường Hóa Châu, nơi ngập sâu và kéo dài nhất trong đợt lũ vừa qua, chỉ sau hai ngày phát động đã nhận hơn 5 tấn gạo, 2.200 thùng mì tôm, nhiều nhu yếu phẩm và hơn 300 triệu đồng. Bí thư Đảng ủy phường Hóa Châu, ông Trần Ngọc Dương nhìn nhận: “Những phần quà được người dân vùng rốn lũ Huế gom góp lúc này không chỉ là vật chất; đó là tình người ấm áp của những người hiểu rõ sự chia sẻ quý giá thế nào trong hoạn nạn”.

Không khí sẻ chia cũng rộn ràng ở Đà Nẵng. Từ sáng sớm, tại các điểm tập kết, xe máy, xe tải liên tục chở tới từng thùng nước, mì tôm, bánh chưng, áo phao, thuốc men, băng gạc, vật dụng thiết yếu. Anh Đào Ngọc Hà, thành viên nhóm SOS Đà Nẵng cho biết, nhóm đã tiếp nhận hơn 1 tấn gạo, 800 thùng mì, hơn 100 thùng sữa. “Mỗi thùng mì gửi đi giống như một lời nhắn: Bà con ơi, hãy cố thêm chút nữa, chúng tôi đang tới đây”, anh Hà nói.

Các thành viên nhóm SOS Đà Nẵng phân loại, sắp xếp hàng hóa trước khi vận chuyển đến vùng lũ

Chị Trịnh Thị Ngọc Huyền (phường Hải Châu) bồi hồi: “Nhìn bà con Nam Trung bộ chạy lũ mà nhớ trận lũ cuối tháng 10 ở Đà Nẵng. Khi khó nhất, một thùng mì, chai nước cũng quý như vàng. Giờ mình còn đứng nơi khô ráo thì góp được bao nhiêu hay bấy nhiêu”.

Sự chung sức còn lan đến Quảng Ngãi. Ngày 22-11, tại xã miền núi Trà Bồng, hơn 50 người dân tụ họp gói bánh chưng, bánh tét. Mùi lá dong, mùi nếp thơm lan trong căn nhà rộng, ai nấy tay thoăn thoắt giữa tiếng nói cười ấm áp. Chị Nguyễn Thị Hà Tiên cho hay: “Từ sáng đến chiều chúng tôi đã gói được khoảng 1.200 bánh. Tối nay nấu bằng củi xuyên đêm, sáng 23-11 sẽ lên đường vào Đắk Lắk”.

Cùng thời điểm, tại nhiều điểm tiếp nhận của tỉnh Quảng Ngãi, hàng hóa cứu trợ tiếp tục đổ về. Chiều 22-11, nhóm thiện nguyện 76 Bình Sơn và Quảng Ngãi xuất phát vào Đắk Lắk với gần 20 tấn hàng gồm mì gói, nước uống, lương khô, sữa, quần áo, chăn màn, áo ấm, thuốc men, vật tư y tế, đèn pin, pin, sạc dự phòng, nến… “Tất cả đều là những thứ thiết yếu để bà con cầm cự giữa mưa lớn, đường sá chia cắt nhiều ngày”, anh Nguyễn Thanh Hồng, thành viên nhóm, cho biết.

Giữa những ngày mưa lũ dằng dặc, dòng người hướng về vùng thiên tai vẫn âm thầm mà bền bỉ. Từ Huế, Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, những đoàn xe, những nồi bánh chưng, những bao gạo… mang theo hơi ấm nghĩa tình vẫn đang nối dài để đến với bà con vùng lũ.

