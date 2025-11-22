Triệu tấm lòng hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt

Tại TPHCM, hàng trăm điểm tiếp nhận hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ được lập nhanh từ đêm 21 và 22-11. Hàng triệu người dân đã chung tay gửi từng món hàng, nhu yếu phẩm, thuốc… với mong muốn kịp thời san sẻ với đồng bào vùng lũ.

Các tình nguyện viên hỗ trợ vận chuyển hàng hóa tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Dòng người đến trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, TPHCM) đã có mặt từ sáng sớm ngày 22-`11 và đông dần lên. Trên những chiếc xe là gói mì, túi quần áo, các vật dụng thiết yếu… được gói ghém cẩn thận để gửi đến đồng bào miền Trung ruột thịt.

Có mặt từ rất sớm, mang theo quần áo và nhu yếu phẩm đến quyên góp, chị Nguyễn Thị Minh Hằng (sinh năm 1983, ngụ phường Phú Thọ) cùng con gái Nguyễn Võ Khánh Thi (10 tuổi) đã nán lại để phụ mọi người sắp xếp hàng hóa.

Chị Nguyễn Thị Minh Hằng cùng con gái Nguyễn Võ Khánh Thi hỗ trợ vận chuyển hàng hóa

Nhiều thiếu nhi đến ủng hộ hàng hóa tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, sáng 22-11. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chị Hằng chia sẻ: “Thấy đồ đạc nhiều quá nên tôi muốn chung tay góp sức để việc phân loại, đóng gói diễn ra nhanh hơn, kịp gửi đến bà con ở những vùng đang bị ảnh hưởng mưa lũ. Những ngày qua, theo dõi tin tức, tôi thương lắm! Tôi rất muốn trực tiếp ra ngoài đó hỗ trợ nhưng con còn nhỏ, không đi được, nên mình góp chút công sức ở đây. Dù có mệt nhưng rất vui vì được cùng mọi người chung tay hỗ trợ”.

Hàng hóa tập kết về Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phân loại và ghi từng loại hàng ngoài bao bì. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ủng hộ hàng tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Hàng trăm người cùng chung tay vận chuyển hàng hóa

Có mặt rất sớm ở Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để cùng hàng trăm tình nguyện viên tiếp nhận hàng hóa, phân loại hàng, bà Trần Thị Ngọc Nga luôn tay vận chuyển hàng từ xe người dân đến đóng góp. Mồ hôi rịn trên trán, lưng áo ướt đẫm, nhưng lòng bà Nga thấy vô cùng ấm áp.

“Đêm qua, tôi ở lại phân loại hàng đến nửa đêm, về nhà mà lòng cứ bứt rứt nên sáng nay tôi dậy sớm để tiếp tục ra đây phụ giúp. Nghĩ đến bà con ngoài ấy đang thiếu thốn mọi thứ, tôi xót xa trong lòng”, bà Nga bày tỏ.

Các bạn trẻ phân loại hàng tại Trụ sở số 5 Đinh Tiên Hoàng

Cách đó không xa, sáng sớm cuối tuần, tại số 5 Đinh Tiên Hoàng (phường Sài Gòn, TPHCM), không khí cũng rất rộn ràng. Rất đông tình nguyện viên của Đội Công tác xã hội Thanh niên TPHCM có mặt từ sớm để phân loại, sắp xếp và đóng gói từng phần nhu yếu phẩm, chuẩn bị cho những chuyến xe cứu trợ sẽ lăn bánh trong những ngày tới.

Nhiều người dân đến gửi hàng tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hàng tập kết tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chia sẻ về hoạt động, anh Võ Quốc Bình, Trưởng Phòng Kết nối tình nguyện, Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên TPHCM, cho biết, mỗi món quà gửi đi là tình cảm của người dân, của bạn trẻ TPHCM luôn hướng về đồng bào miền Trung. Anh Bình và nhiều người đều mong muốn, những phần hỗ trợ này sẽ san sẻ phần nào, tiếp thêm động lực để bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống trong thời gian tới.

Chị Trần Thị Hạnh gửi ít thuốc đến đồng bào miền Trung

Người dân chở hàng đến điểm tiếp nhận tại Hội Chữ thập đỏ TPHCM

Mang theo 2 bao lớn đựng thuốc tây đến điểm tiếp nhận tại Hội Chữ thập đỏ TPHCM (đường 30-4, phường Phú Lợi, TPHCM), chị Trần Thị Hạnh, ngụ tại phường Thủ Dầu Một chia sẻ, đọc thông tin về tình hình bão lũ trên mạng xã hội, chị rất xót xa. Sáng sớm hôm nay, chị đi vội đến các tiệm thuốc mua nhiều loại thuốc tây cơ bản như: đau đầu, hạ sốt, tiêu chảy, dầu gió, băng keo cá nhân, bông gòn, oxy già… Sau đó, chị chia làm từng túi nhỏ, mang theo tấm lòng của chị, gửi đến bà con miền Trung đang cần, với mong muốn bà con sẽ sớm vượt qua khó khăn.

Người dân mang nhu yếu phẩm và tiền mặt đến quyên góp tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Nhà Bè

Chị Quỳnh Mai khóc nghẹn khi nhắc về đồng bào miền Trung đang oằn mình sau lũ

Sáng 22-11, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhà Bè (330 Nguyễn Bình, xã Nhà Bè) đông đúc khác thường. Ngày thường, đây là nơi người dân đến làm thủ tục giấy tờ. Hôm nay, hành lang, sảnh chờ đều đầy ắp thùng mì tôm, bao tải quần áo, chăn mền, bánh kẹo, phong bì tiền mặt… Đó là những gửi gắm, là tình cảm và là sự chia sẻ hướng về đồng bào miền Trung đang oằn mình sau lũ.

Chị Huỳnh Thị Quỳnh Mai (sinh năm 1996) gần như là một trong những người đến sớm nhất. Chị mang các bao tải quần áo từ chiếc xe máy vào sảnh trung tâm.

Tổng cộng hơn 6 bao quần áo, được chị Mai thông báo, huy động từ bạn bè, người thân, đồng nghiệp của chị. Trước đó, tối 21-11, số quần áo này được mọi người giặt sạch, phơi khô, xếp gọn lại để sáng nay đem qua cho kịp. Đôi mắt đỏ hoe vì xúc động, chị Mai bày tỏ: “Mong nhu yếu được đến tay bà con sớm nhất".

Trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhà Bè và Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã phát động chương trình “1.000 bộ quần áo cũ hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt”.

Thông qua lời kêu gọi, trung tâm trở thành điểm tiếp nhận quần áo cũ, lương thực, nhu yếu phẩm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Tại đây, cán bộ, công chức cùng đoàn viên, hội viên sẽ trực tiếp tiếp nhận, phân loại, giặt sạch sẽ, đóng gói rồi tổ chức vận chuyển gửi đến người dân vùng lũ.

Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhà Bè trao tặng cờ Tổ quốc cho bé Quỳnh Anh

Không chỉ có người lớn, nhiều gia đình còn đưa con nhỏ đến để các em tự tay đặt nhu yếu phẩm ủng hộ bà con. Anh Nguyễn Hoàng Đăng dắt bé Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh (hơn 3 tuổi) đến trung tâm, trên tay hai cha con là chăn mền, quần áo và một chiếc balo nhỏ đã được chuẩn bị sẵn. Anh Đăng chia sẻ: “Tôi muốn con hiểu rằng có nhiều bạn nhỏ khác đang rất khó khăn. Tôi dắt cháu đi cùng để cháu học cách sẻ chia, biết nghĩ cho người khác”.

Sáng sớm 22-11, tiết trời TPHCM lất phất mưa. Dù vậy, những dòng người vẫn đội mưa tìm đến các ga metro số 1 để gửi đi từng món quà, từng thùng hàng dành cho đồng bào miền Trung đang oằn mình trong bão lũ.

Tại bãi giữ xe ga Rạch Chiếc, chúng tôi gặp Thu Yến (sinh năm 2000, ngụ phường Phước Long B). Cô gái trẻ lặng lẽ chở ba túi quần áo lớn phía trước xe máy, mang đến gửi cho bảo vệ nhà ga rồi vội quay đầu chạy về nhà lấy tiếp mấy túi thực phẩm vừa mua ở siêu thị.

Hàng hóa được tập kết về metro Bến Thành. Ảnh: VIỆT DŨNG

Người dân TPHCM mặc cơn mưa lất phất vẫn cùng nhau ra các nhà ga metro gửi tặng các phần quà cứu trợ

“Đêm qua, em thấy thông tin kêu gọi trên fanpage của MTTQ TPHCM. Trời tối nhưng em vẫn chạy đi mua ít đồ khô để gửi đường xa, rồi gom mấy bộ quần áo còn tốt trong nhà,” Yến nói.

Theo dõi tin tức trên mạng và báo chí suốt nhiều ngày, hình ảnh miền Trung chìm trong nước khiến Yến thấy xót xa. “Của ít lòng nhiều, em có gì thì góp nấy”, em nói rồi lại vội vã nổ máy để tiếp tục một chuyến quay lại ga.

Người dân TPHCM mặc cơn mưa lất phất vẫn cùng nhau ra các nhà ga metro gửi tặng các phần quà cứu trợ

Người dân TPHCM đến các nhà ga metro gửi tặng các phần quà cứu trợ

Không chỉ riêng Yến, sáng hôm đó, từ nhiều nơi, người dân rủ nhau tìm về các nhà ga metro như một điểm hẹn tự phát. Có em nhỏ ôm một thùng mì, có người lớn tuổi mang chiếc mùng cũ của gia đình, có người xách vội vài túi thuốc, áo phao… Tất cả đều chung một tấm lòng, chỉ mong gửi được gì đó cho miền Trung lúc khó khăn.

Tại ga Bình Thái, lượng hàng đổ về quá nhiều khiến phòng tiếp nhận chật kín, phải phân chia các vật phẩm. Nhân viên metro phải nhanh chóng bố trí thêm khu vực bên ngoài để kịp nhận hàng cứu trợ. Từ nhân viên đến bảo vệ, ai cũng tự động xắn tay hỗ trợ người đẩy xe, người xuống tận tầng 1 nhận hàng cồng kềnh giúp bà con rồi vận chuyển lên khu vực tập kết.

Vận chuyển hàng hóa về ga metro. Ảnh: VIỆT DŨNG

Em Huỳnh Trường Giang (sinh năm 2011), mang đến nhà ga Bình Thái 2 hộp thuốc giảm đau, gửi tặng người dân miền Trung, với mong muốn giản dị: “Em chỉ mong người dân bớt khổ”

Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, loang loáng trên mũ bảo hiểm của từng người, nhưng không ai quản ngại, nề hà. Trong cái lạnh của buổi sớm, hơi ấm lan ra từ những bàn tay chuyền nhau từng túi hàng, hơi ấm của tình người TPHCM gửi đến đồng bào miền Trung ruột thịt...

THÁI PHƯƠNG - CẨM NƯƠNG - CẨM TUYẾT - THU HOÀI - TÂM TRANG