TPHCM mở thêm điểm tiếp nhận cứu trợ đồng bào miền Trung

Ngày 22-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thông báo bổ sung các điểm tiếp nhận hàng cứu trợ khẩn cấp nhằm kịp thời hỗ trợ người dân các tỉnh miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ.

Hàng hóa được gửi đến điểm tiếp nhận Nhà văn hóa Thanh niên sáng 22-11. Ảnh VIỆT DŨNG

Cụ thể, Hội Chữ thập đỏ TPHCM phối hợp tiếp nhận tiền mặt và hàng hóa cứu trợ tại 3 cơ sở:

Cơ sở 1: 201 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Cầu Ông Lãnh

Cơ sở 2: 106 đường 30 Tháng 4, phường Phú Lợi

Cơ sở 3: 68 Lê Lợi, phường Vũng Tàu.

Điểm tiếp nhận hàng hóa Hội Chữ thập đỏ TPHCM (đường 30-4, phường Phú Lợi)

Ngoài ra, Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM (số 4A Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn) tiếp nhận hàng hóa đến 18 giờ ngày 22-11, và đợt 2 sẽ tiếp tục đến trước 10 giờ ngày 24-11.

Người dân gửi hàng đến điểm tập kết Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM. Ảnh VIỆT DŨNG

Hai nhóm hàng hóa ưu tiên tiếp nhận gồm: Thực phẩm dùng liền: cơm cháy, xúc xích, bánh, đồ hộp, trái cây sấy… Vật dụng y tế cá nhân: khăn mới, chăn mền, tấm bạt, bật lửa, bông băng, cồn, dầu gió…

Điểm tập kết hàng ủng hộ như tại số 5 Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM kêu gọi người dân ủng hộ quần áo mới hoặc đã qua sử dụng nhưng còn tốt, đã được giặt sạch, phơi khô, phân loại rõ ràng (nam/nữ/trẻ em) và ghi chú bên ngoài. Tất cả hàng hóa cần đảm bảo còn hạn sử dụng và bao bì nguyên vẹn.

Người dân vùng bão lũ rất cần nhu yếu phẩm còn hạn sử dụng

Ủy ban MTTQ TPHCM kêu gọi các cơ quan, tổ chức, khu dân cư và người dân tiếp tục chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Hàng hóa được tập kết về trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Ảnh VIỆT DŨNG

Sáng 22-11, chuyến xe cứu trợ khẩn cấp chở 15 tấn hàng hóa từ TPHCM đã đến tỉnh Khánh Hòa, nhanh chóng được chuyển đến các khu vực bị chia cắt, cô lập để kịp thời hỗ trợ người dân.

THÁI PHƯƠNG