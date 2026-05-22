Nhiều tên tuổi điện ảnh quy tụ tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) thu hút sự chú ý khi công bố thành phần Ban giám khảo hạng mục Phim châu Á dự thi với sự góp mặt của nhiều tên tuổi uy tín trong làng điện ảnh khu vực và quốc tế.

Nhiều gương mặt điện ảnh nổi bật quy tụ tại LHP châu Á - Đà Nẵng

Giữ vai trò Trưởng Ban giám khảo là đạo diễn kỳ cựu của điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) Đỗ Kỳ Phong (Johnnie To), một trong những gương mặt có ảnh hưởng lớn của điện ảnh châu Á. Với hơn bốn thập kỷ hoạt động nghệ thuật, ông ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như The Mission, Election hay Drug War.

Không chỉ thành công trên cương vị đạo diễn, Johnnie To còn nhiều lần tham gia hội đồng giám khảo tại các liên hoan phim hàng đầu thế giới như Cannes (2011), Venice (2008) và Berlin (2023). Kinh nghiệm dày dặn cùng uy tín quốc tế của ông được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn cho hạng mục Phim châu Á dự thi, đồng thời mở rộng cầu nối giữa điện ảnh Việt Nam với các nền điện ảnh trong khu vực.

Ban giám khảo năm nay còn có sự xuất hiện của Julien Rejl, Giám đốc nghệ thuật chương trình Directors’ Fortnight thuộc Liên hoan phim Cannes. Sự góp mặt của ông được xem là điểm nhấn đáng chú ý trong chiến lược tăng cường kết nối quốc tế của DANAFF.

Tốt nghiệp trường điện ảnh La Fémis, Trường Kinh doanh ESCP và khoa Triết học của Đại học Sorbonne, Julien Rejl sở hữu nền tảng chuyên môn đa dạng khi từng hoạt động trong nhiều lĩnh vực như phát hành, tuyển chọn, giám tuyển và phê bình điện ảnh. Ông cũng từng phụ trách tuyển chọn chương trình tại Sofilm Festival và làm việc tại Capricci, nơi cộng tác với nhiều đạo diễn nổi tiếng như Hong Sang-soo, Wang Bing hay Thái Minh Lượng.

Phạm Thiên Ân - đạo diễn, biên kịch trẻ người Việt Nam cũng là gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm tại hội đồng giám khảo năm nay. Tên tuổi của Phạm Thiên Ân được biết đến rộng rãi sau thành công của Bên trong vỏ kén vàng, bộ phim đầu tay ra mắt tại Directors’ Fortnight thuộc Cannes 2023 và sau đó giành giải Caméra d'Or dành cho tác phẩm đầu tay xuất sắc nhất.

Trước đó, phim ngắn Hãy tỉnh thức và sẵn sàng cũng giúp anh gây chú ý tại Cannes. Tại DANAFF IV, anh sẽ đồng hành cùng Johnnie To và Julien Rejl trong hội đồng giám khảo hạng mục Phim châu Á dự thi.

Diễn ra từ ngày 28-6 đến 4-7 tại Đà Nẵng, DANAFF IV mang thông điệp “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới”, tiếp tục định hướng trở thành điểm kết nối giữa điện ảnh Việt Nam với khu vực và quốc tế. Tham dự liên hoan phim dự kiến có hơn 1.000 đại biểu, trong đó có trên 200 khách mời quốc tế.

VĨNH XUÂN