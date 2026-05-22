Triển lãm “Non nước thanh bình”: Mộc mạc, tâm tình người Nam bộ

Họa sĩ Vũ Thành Tâm vừa khai mạc triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên “Non nước thanh bình” tại 22 Gallery, số 22 Phạm Cự Lượng, phường Tân Sơn Hòa, TPHCM. Triển lãm giới thiệu 30 tác phẩm màu nước được anh sáng tác trong khoảng 4 năm gần đây, kéo dài đến hết ngày 1-6.

Họa sĩ Vũ Thành Tâm

Sinh năm 1981, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM năm 2005, Vũ Thành Tâm từng có nhiều năm làm thiết kế đồ họa trước khi trở lại với hội họa trong giai đoạn dịch Covid-19. Theo họa sĩ, khoảng thời gian giãn cách và những biến động của cuộc sống khiến anh nhìn rõ hơn giá trị của những điều bình dị, từ đó thôi thúc anh cầm cọ để ghi lại vẻ đẹp thanh bình của miền quê Việt Nam qua chất liệu màu nước.

Tác phẩm trưng bày trong triển lãm

Triển lãm lần này là dấu mốc cá nhân, tổng kết chặng đường sáng tác đầu tiên sau khi Vũ Thành Tâm trở lại với hội họa. Các tác phẩm tập trung khắc họa nhịp sống đời thường ở vùng ven TPHCM và miền quê Nam bộ, với những hình ảnh gần gũi như gà mái ấp trứng, dây mướp, rổ khế, bến thuyền, bó rơm hay những chiếc xe máy cũ gắn với ký ức đời sống.

Khách tham quan triển lãm

Theo nhận định của giới chuyên môn, tranh của Vũ Thành Tâm thiên về cảm xúc và sự chân thành. Tác giả chọn lối thể hiện tiết chế, giàu không khí, sử dụng gam màu dịu để tạo cảm giác hoài niệm, bình yên. Nhiều tác phẩm còn gợi suy tư về sự đổi thay nhanh chóng của đời sống đô thị hóa, khi những nhịp sống cũ nơi vùng ven đang dần mất đi.

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Quách Cường đánh giá tranh của Vũ Thành Tâm mang “cái tình” của người Nam bộ, với vẻ mộc mạc, dung dị nhưng giàu cảm xúc. Không gian tranh gợi nhịp sống chậm, nhẹ và gần gũi, giúp người xem lắng lại giữa đời sống hiện đại nhiều biến động.

>> Một số tác phẩm trưng bày trong triển lãm:

