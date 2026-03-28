Cuối tuần, nền nhiệt tạm giảm trước khi nắng nóng diện rộng

Theo thông tin cập nhật từ các chuyên gia khí tượng - thủy văn, trong 2 ngày cuối tuần 28 đến 29-3, thời tiết tại Hà Nội và một số khu vực trên cả nước có xu hướng giảm nhiệt nhẹ trước khi bước vào đợt nắng nóng mới (diện rộng) từ đầu tuần tới.

Nền nhiệt tại Hà Nội tạm giảm nhẹ trước khi nắng nóng vào tuần sau. Ảnh: PHÚC HẬU

Tại khu vực Bắc bộ, trong đó có Hà Nội, nền nhiệt giảm khoảng 1-2 độ C so với ngày 27-3. Nguyên nhân do tác động của khối khí lạnh lệch Đông kết hợp với gió Đông Nam ẩm, gây mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác về đêm và sáng. Ban ngày, trời giảm mây, có nắng nhưng nhiệt độ phổ biến ở mức 29-32 độ C. Trạng thái thời tiết này có thể ngắn hạn.

Riêng ở Trung bộ, đặc biệt khu vực từ Quảng Trị đến Huế, nhiệt độ có xu hướng tăng dần. Trong ngày 29-3, một số nơi thuộc phía Tây của Bắc Trung bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ, với mức nhiệt trên 33 độ C. Chiều tối có thể xuất hiện mưa dông cục bộ tại vùng núi.

Trong khi tại Tây Nguyên và Nam bộ, sau chuỗi ngày nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35-38 độ C, nền nhiệt trong ngày 28-3 có xu hướng giảm. Nguyên nhân do gia tăng độ ẩm, kết hợp khả năng xuất hiện mưa trái mùa cục bộ. Tuy nhiên, mức giảm không đáng kể và không làm thay đổi trạng thái nắng nóng chủ đạo.

Theo các mô hình dự báo quốc tế, xu hướng nắng nóng ở miền Bắc và miền Nam sẽ quay trở lại từ khoảng ngày 30-3.

PHÚC HẬU