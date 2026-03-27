TPHCM: Triển khai quy chế về tổ chức, hoạt động các hội quần chúng

Chiều 27-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Quy chế số 04-QC/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tổ chức và hoạt động các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến, triển khai những nội dung cốt lõi của Quy chế số 04. Trong đó quy định rõ về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động của 31 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn TPHCM.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh, chia sẻ, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TPHCM đã thực hiện nghiêm túc chủ trương về sắp xếp, hợp nhất các đơn vị của 3 địa phương trước đây.

Đến nay, hầu hết các hội đã hoàn thành việc hợp nhất, thành lập cơ quan lãnh đạo lâm thời đồng thời với việc sắp xếp thành lập tổ chức Đảng tương ứng. Từ đó đảm bảo quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các hội không bị gián đoạn, để các hội đi vào hoạt động ổn định. Một số hội đã chủ động phối hợp cấp ủy địa phương thành lập tổ chức hội cấp xã trên địa bàn.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh phát biểu tại hội nghị

Các hội đã chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, kịp thời lãnh đạo cán bộ, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của hội. Điều này đã đóng góp quan trọng vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội; góp phần xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố.

Để đảm bảo thực hiện hiệu quả Quy chế 04, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh đề nghị, các đơn vị cần tổ chức quán triệt, triển khai trong cấp ủy, tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, hội viên những nội dung cốt lõi, trọng tâm của quy chế bằng nhiều hình thức phù hợp, qua đó tạo sự thống nhất trong nhận thức và thực hiện.

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM Nguyễn Đăng Khoa trao đổi tại hội nghị

Đồng chí yêu cầu chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, đơn vị, đảm bảo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các hội cũng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành công tác tổ chức đại hội theo đúng quy định. Việc tổ chức đại hội phải hoàn thành trong quý 2-2026. Các hội cần tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo thật sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động hội; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…

CẨM TUYẾT