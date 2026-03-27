Tri ân và tự hào

Ngày 27-3, Đoàn Cơ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức chương trình “Đi để tự hào”, tham quan, tìm hiểu lịch sử tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và có buổi giao lưu đầy ý nghĩa cùng bà Lê Tú Cẩm, nữ cựu tù chính trị Côn Đảo, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa TPHCM.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2026), hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026.

Chương trình “Đi để tự hào” tổ chức tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

Có mặt tại bảo tàng từ sớm, các bạn trẻ lần lượt tham quan các chuyên đề trưng bày về các cuộc kháng chiến. Mỗi bức ảnh, mỗi hiện vật trước mắt đều phản ánh chân thực sự khốc liệt của cuộc chiến.

Đoàn viên thanh niên chăm chú nghe thuyết minh các chuyên đề

Chuyến đi càng trở nên xúc động khi các bạn trẻ tìm hiểu về cuộc sống của các cựu tù chính trị tại khu triển lãm về nhà tù trong thùng container rộng khoảng 70m2. Khu vực này trưng bày hình ảnh, hiện vật về các nhà tù lớn ở miền Nam khi đó như Chí Hòa, Côn Đảo, Phú Lợi, Phú Quốc…

Khu trưng bày chuyên đề về “Chế độ lao tù” tái hiện lại một phần trong nhà tù Côn Đảo - nơi từng được coi là địa ngục trần gian. Chuồng cọp được bao quanh bởi tường đá cao gần 4m với rào kẽm gai và gác vọng bên trên.

Càng nghe, xem, các bạn trẻ càng cảm nhận sâu sắc những nỗi đau mà đồng bào phải trải qua trong những năm tháng "mưa bom, bão đạn", thấm thía những hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thế hệ đi trước. Mỗi người lại biết ơn và tự hào về truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc.

Các bạn trẻ tham quan Khu trưng bày chuyên đề về “Chế độ lao tù”

Trong chương trình, các đoàn viên thanh niên có buổi trò chuyện ý nghĩa cùng nữ cựu tù chính trị Lê Tú Cẩm. Khi cuộc sống lao tù được kể lại qua lời của một chứng nhân lịch sử, sức mạnh của tinh thần và ý chí yêu nước lại thể hiện rõ hơn bao giờ hết.

Buổi chia sẻ giữa bà Lê Tú Cẩm và các bạn trẻ

Nhớ về những năm tháng gian khó, điều đầu tiên bà Lê Tú Cẩm nghĩ đến không phải là những trận đòn roi, mà là những lúc anh chị em đồng đội cùng học tập. Bà kể: “Khi vào tù, tôi mới 19 tuổi, là lớp trẻ. Có một lớp trước, gọi là mấy dì, mấy chị, là những người đã từng trải qua bao năm ròng chiến đấu, truyền dạy về chính trị cho chúng tôi. Kế đến là học chữ. Người biết nhiều dạy người biết ít”.

"Tạm gác những đau đớn thể xác và vết hằn của đòn roi, người tù chính trị khi ấy luôn tìm mọi cách để được học nhiều hơn, hiểu nhiều hơn và yêu nước nhiều hơn. Dẫu điều kiện thiếu thốn, mỗi con chữ đều được viết trên tấm bảng tự chế bằng giấy bìa, thậm chí là nhặt nhạnh từng mảnh ngói vỡ, từng viên thuốc nén... nhưng ai cũng kiên cường và đồng lòng vượt qua", bà Lê Tú Cẩm chia sẻ.

Bà Lê Tú Cẩm chia sẻ

Suốt buổi trò chuyện, bà Lê Tú Cẩm luôn nhắc đi, nhắc lại về sức mạnh tinh thần. Chính sức mạnh tinh thần, ý chí và khí tiết của người chiến sĩ cách mạng đã khiến các cô chú ngày đó giữ vững lý tưởng để sống xứng đáng với chính mình, với đồng đội và với đất nước.

Bà Lê Tú Cẩm đặc biệt nhắn nhủ đến đoàn viên thanh niên Báo SGGP nói riêng và người trẻ nói chung về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong thời đại mới. “Đó là tinh thần nỗ lực cống hiến hơn nữa vào công cuộc đổi mới của thành phố, của đất nước. Mỗi người trẻ cần xác định giá trị, lý tưởng của mình với xã hội, hiểu được việc mình đang làm và biết cách phát triển bản thân”, bà nhấn mạnh.

Các bạn đoàn viên thanh niên Báo SGGP chụp ảnh lưu niệm cùng bà Lê Tú Cẩm

Cùng ngày, Đoàn Báo Sài Gòn Giải Phóng đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Tuội (hiện sống tại phường An Đông, TPHCM). Mẹ Tuội năm nay 90 tuổi, có chồng và các con đã hy sinh anh dũng trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Tuội. Ảnh: MỸ HUYỀN

