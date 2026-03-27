Hà Nội không phải vay tiền để làm metro?

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng tham dự tọa đàm "Luật Thủ đô (sửa đổi): động lực thể chế cho Hà Nội bứt phá"

Sau hơn 10 năm triển khai Luật Thủ đô, Chính phủ vừa trình Quốc hội dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) với kỳ vọng không chỉ tháo gỡ những điểm nghẽn trong quản lý và phát triển đô thị, mà còn tạo nền tảng pháp lý để Hà Nội thử nghiệm các cơ chế, chính sách mới, tiên phong trong quản trị đô thị hiện đại, chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Dự kiến, dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vào tháng 4 tới.

Tại tọa đàm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy cho biết, một trong những mục tiêu của việc sửa đổi Luật Thủ đô lần này là đẩy mạnh hơn nữa phân cấp, phân quyền cho Hà Nội, trước hết về tổ chức bộ máy và nhân sự.

Về thể chế và chính sách, Hà Nội không chỉ thực hiện theo các quy định chung của pháp luật, mà còn được giao quyền để có thể ban hành các quy định, thậm chí khác hoặc chưa được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước cấp trên; có thể thí điểm một số cơ chế, chính sách khác quy định của luật.

Về quy hoạch và quản lý không gian đô thị, dự thảo cho phép Hà Nội được xây dựng, quyết định và điều chỉnh các quy hoạch. Dự thảo cũng có các quy định liên quan quản lý không gian ngầm, không gian tầm thấp, không gian trên cao. Đây sẽ là chìa khóa để xử lý các vấn đề nóng của đô thị hiện nay, như giao thông hay hạ tầng hoặc việc giãn dân đô thị.

Để phát huy hiệu quả, việc phân quyền phải đi kèm kiểm soát quyền lực và bảo đảm thực thi rõ ràng, làm tốt yêu cầu này mới tạo sự an tâm cho cán bộ.

Chia sẻ tại tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đánh giá, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) mở ra một công cụ hoặc mô hình phát triển mới cho Hà Nội.

Dự thảo thể hiện sự đột phá cho Hà Nội ở 3 nền tảng chính: phân quyền và phân cấp, công cụ tài chính đô thị, thay đổi mô hình tăng trưởng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đơn cử, trước đây, theo quy hoạch đến năm 2045 tầm nhìn 2065, Hà Nội sẽ có 15 tuyến đường sắt đô thị, quy mô khoảng 600km với kinh phí khoảng 55 tỷ USD.

Đến thời điểm này, qua tính toán lại, Hà Nội sẽ đầu tư khoảng 19 tuyến đường sắt với tổng gần 900km và vốn khoảng 86 tỷ USD. Để thực hiện, Hà Nội cần nguồn lực rất lớn.

Dự thảo cho phép Hà Nội khai thác từ nguồn TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng), đồng nghĩa không phải tăng tiền mà là giao cho Hà Nội được quyền huy động nguồn lực và quyết định; Hà Nội không phải vay tiền để làm metro, mà chính metro tạo ra nguồn lực để phát triển cho lõi đô thị.

“Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) cũng trao cho chúng tôi 5 công cụ quan trọng: tài chính, thể chế, PPP (hợp tác công tư), nguồn lực và đặc biệt là dữ liệu. Đây là 5 nền tảng sẽ trở thành đòn bẩy để thực hiện được nguồn lực của Thủ đô trong thời gian tới”, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá.

