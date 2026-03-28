Quảng Ngãi: Hơn 5.000 vận động viên tranh tài Đại hội thể dục thể thao

Tối 27-3, tại Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I năm 2026.

Quang cảnh lễ khai mạc

Đại hội có sự tham gia của hơn 5.000 vận động viên, tranh tài ở 20 môn thi đấu với 290 bộ huy chương. Đây là kỳ đại hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện nghi thức lễ khai mạc

Với chủ đề “Gắn kết – Hội nhập và Phát triển”, đại hội tạo không khí sôi động, lan tỏa tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên. Đại hội tổ chức thi đấu các môn thể thao truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số như: bắn ná, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co... góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa thể thao của địa phương.

Đồng diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc

Đại hội là dịp đánh giá phong trào thể dục thể thao quần chúng, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, đồng thời quảng bá hình ảnh con người Quảng Ngãi.

Đồng diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc

HỮU PHÚC