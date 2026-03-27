Đà Nẵng truy tặng 12 Mẹ Việt Nam Anh hùng, trao Huân chương Độc lập hạng Ba

Chiều 27-3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 12 mẹ liệt sĩ và tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho một gia đình liệt sĩ trên địa bàn.

d.jpg
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân các m

Tại buổi lễ, UBND TP Đà Nẵng công bố Quyết định của Chủ tịch nước về truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 12 Mẹ và trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho một gia đình có nhiều liệt sĩ.

Đó là các Mẹ: Phạm Thị Nhị (phường Điện Bàn Đông), Trần Thị Lựu (xã Thăng An), Ngô Thị Sài (xã Quế Sơn Trung), Ngô Thị Soạn (phường Điện Bàn Đông), Nguyễn Thị Cưu (phường Điện Bàn Bắc), Lê Thị Vỵ (xã Quế Sơn), Phan Thị Ngọt (xã Đồng Dương), Hồ Thị Hường (xã Phú Ninh), Võ Thị Đoan (xã Quế Phước), Văn Thị Phi (xã Đại Lộc), Nguyễn Thị Xin (phường Điện Bàn Đông), Trần Thị Hòe (xã Tây Hồ).

d1.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân các m

Tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho gia đình ông Tăng Tôn (xã Thăng Trường) có nhiều liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

z7663981850663_f2787b32cf5fa2bf2a66b654eb9600c3.jpg
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng thừa ủy quyền của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho gia đình có nhiều liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Tại buổi lễ, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định, đây là sự ghi nhận, tôn vinh của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những hy sinh cao cả, thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Việc truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng và trao Huân chương Độc lập cho gia đình liệt sĩ là sự tri ân sâu sắc, đồng thời tôn vinh những biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, đức hy sinh và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam.

XUÂN QUỲNH

