3 tháng, tiêu hủy 54 tấn heo bệnh tại Vĩnh Long, Tây Ninh

Ngày 27-3, Sở NN-MT tỉnh Vĩnh Long cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa phát sinh thêm 1 ổ dịch tả heo châu Phi tại xã Long Hiệp, với 39 con heo mắc bệnh, buộc tiêu hủy hoàn toàn.

Lực lượng chức năng xử lý heo mắc dịch tả heo châu Phi tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: QUANG VINH

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh Vĩnh Long xảy ra 11 ổ dịch tại 11 hộ thuộc 9 xã, phường, với tổng 321 con heo mắc bệnh, tiêu hủy hơn 11,5 tấn.

Hiện, tỉnh còn 4 ổ dịch tại các xã Long Hiệp, Mỹ Long, Long Hồ, Ngũ Lạc chưa qua thời gian cách ly 21 ngày.

Sở NN-MT tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp chính quyền cơ sở giám sát chặt các ổ dịch, thực hiện nghiêm quy trình xử lý như tiêu hủy heo bệnh, phun khử trùng hàng ngày, kiểm soát vùng dịch, cấm vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ heo và sản phẩm từ heo ra khỏi khu vực có dịch.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát chăn nuôi tại các xã có dịch, nhằm xử lý dứt điểm các ổ dịch phát sinh.

Ngành thú y tỉnh Vĩnh Long tiêu hủy số heo bị nhiễm dịch tả heo châu Phi

Tại Tây Ninh, các ổ dịch tả heo châu Phi cũng đang có chiều hướng gia tăng. Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh ghi nhận 21 ổ dịch tại 19 hộ chăn nuôi, thuộc 13 xã, với tổng 875 con.

Trong đó, 813 con đã bị tiêu hủy, tương đương hơn 43 tấn. Hiện vẫn còn 2 ổ dịch chưa qua 21 ngày theo quy định, đang tiếp tục được theo dõi, xử lý.

Các ổ dịch phân bố rải rác tại nhiều địa bàn và chủ yếu xảy ra ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa đảm bảo điều kiện an toàn sinh học. Đáng chú ý, tại ấp Hoàng Gia (xã Thạnh Hóa) ghi nhận một số hộ phát sinh dịch đến 2 lần.

