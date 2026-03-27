Cuối tháng 3, nhiều nơi nắng nóng diện rộng

Theo thông tin cập nhật từ các chuyên gia khí tượng - thủy văn, nắng nóng đang mở rộng và có thể xuất hiện trên diện rộng ở cả 3 miền vào cuối tháng 3.

Theo các chuyên gia khí tượng, sáng 27-3, nắng nóng gia tăng nhanh tại nhiều khu vực trên cả nước. Đến gần trưa, khu vực Tây Bắc bộ và từ Quảng Trị vào Nam bộ xuất hiện nắng gắt, nhiệt độ tăng từng giờ. Trên hệ thống đo mưa tự động Vrain, hầu như không có trạm quan trắc nào ghi nhận mưa.

Các chuyên gia nhận định, trưa và chiều 27-3, nắng nóng tập trung tại Tây Bắc bộ, vùng núi phía Tây Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ. Thời gian nắng nóng cao điểm phổ biến từ 12 giờ đến 15 giờ. Một số nơi có khả năng ghi nhận nhiệt độ trên 35-36 độ C.

Trong khi đó, khu vực Đông Bắc bộ và Hà Nội chưa xuất hiện nắng nóng, nhiệt độ cao nhất nhích nhẹ, phổ biến 29-32 độ C.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng - thủy văn, trong những ngày tới, vùng nắng nóng sẽ tiếp tục mở rộng. Nam bộ và Tây Nguyên duy trì tình trạng nắng kéo dài nhiều ngày. Trung bộ và Tây Bắc bộ gia tăng cường độ nắng, có khả năng xuất hiện thêm các điểm nắng nóng.

Trong các ngày 30 và 31-3, nắng nóng có thể xuất hiện trên diện rộng tại Bắc bộ, Bắc Trung bộ, cùng với tình trạng nắng nóng tiếp diễn ở Nam bộ.

PHÚC HẬU