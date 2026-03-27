Phát huy vai trò của các tôn giáo trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Hiện nay, trên địa bàn Quân khu 7 có hơn 25 triệu dân và 15 tôn giáo được pháp luật công nhận đang hoạt động, với hơn 10 triệu tín đồ.

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về tín ngưỡng, tôn giáo.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 gặp gỡ đại biểu dự gặp mặt. Ảnh: LÊ TIẾN

Năm 2025, Quân khu 7 phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tổ chức tôn giáo xây dựng, trao tặng 22 công trình sinh hoạt văn hóa, thể dục, thể thao cho các cơ sở tôn giáo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây tặng 295 căn Nhà tình nghĩa quân - dân, trong đó có 62 căn dành cho đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Năm 2026, Quân khu có hơn 4.400 thanh niên là tín đồ các tôn giáo nhập ngũ. Trung bình hằng năm, Quân khu 7 kết nạp Đảng cho 20 đồng chí là quân nhân có đạo. Hiện nay, trong lực lượng vũ trang Quân khu có hơn 300 đảng viên là người có đạo đang công tác.

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7, cho biết thời gian tới, Quân khu 7 tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận ở vùng đồng bào tôn giáo; thực hiện tốt chủ trương “Tăng cường gắn kết, thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo” của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: LÊ TIẾN

Cùng với đó, Quân khu tiếp tục đẩy mạnh chương trình phối hợp giữa cơ quan quân sự địa phương với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn; tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, gặp mặt, giao lưu với chức sắc, chức việc tôn giáo, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; vận động các tổ chức tôn giáo tham gia cùng lực lượng vũ trang Quân khu 7 thực hiện công tác dân vận, quốc phòng và quân sự địa phương.

Chính ủy Quân khu 7 mong muốn các vị chức sắc, chức việc, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo tiếp tục là cầu nối hiệu quả giữa chính quyền với nhân dân; tích cực động viên đồng bào, tín đồ thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị lực lượng vũ trang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

