Xét xử cựu hiệu trưởng chỉ đạo thu tiền học thêm trái quy định

Theo cáo buộc, năm học 2013-2014, bị cáo Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình, Hà Nội) chỉ đạo thu tiền học thêm trái quy định hơn 1 tỷ đồng.

Sáng 24-3, Tòa án nhân dân khu vực 1 (Hà Nội) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Bình và bị cáo Phạm Thị Minh Nguyệt (cựu Kế toán trưởng Trường THCS Ba Đình) cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Năm 2013, UBND TP Hà Nội có Quyết định 22/2013 quy định “Mức thu tiền học thêm do thỏa thuận bằng văn bản giữa cha mẹ học sinh với nhà trường đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương”. Mức thu này được tính theo tiết học và tùy theo sĩ số lớp, càng đông mức càng giảm.

Bị cáo Nguyễn Thị Bình tại phiên tòa

Viện kiểm sát xác định, năm học 2013-2014, dù UBND TP Hà Nội đã quy định như vậy, nhưng bị cáo Nguyễn Thị Bình vẫn chỉ đạo bị cáo Phạm Thị Minh Nguyệt và giáo viên chủ nhiệm của 24 lớp (các khối lớp 7, 8, 9) thu tiền dạy thêm, học thêm theo một mức chung là 15.000 đồng/tiết/học sinh, cao hơn quy định của UBND TP Hà Nội.

Từ tháng 12-2013 đến tháng 5-2014, Trường THCS Ba Đình đã thu của 24 lớp số tiền hơn 2,1 tỷ đồng, trong đó số tiền thu trái quy định hơn 1 tỷ đồng (đây là khoản tiền được xác định thiệt hại cho các phụ huynh). Tất cả số tiền thu được từ dạy thêm, nhà trường chi cho các giáo viên 70%. Còn lại 30% được để trong quỹ theo 2 bộ chứng từ, một bộ để báo cáo UBND quận Ba Đình và một bộ để chi cho nhà trường.

Quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Thị Bình khai, mức thu 15.000 đồng/tiết học đã được bàn trong Hội đồng sư phạm nhà trường. Nhà trường cũng chia các học sinh thành hai nhóm lớp học thêm theo trình độ của các em, có biên bản thỏa thuận của phụ huynh.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày.

