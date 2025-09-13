Đã bắt được nghi phạm vụ thảm án ở Đắk Lắk

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ nghi phạm liên quan vụ thảm án khiến 3 người chết, 1 người bị thương trong một gia đình thương vong.

Ngày 13-9, một đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm gây ra vụ thảm án khiến 3 người chết, 1 người bị thương tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.

Hiện trường vụ việc

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi là Hào, sinh năm 1998, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, Nguyễn Nam Đại Thuận tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H. (sinh năm 1992, trú tổ dân phố 10, Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk). Tại đây, Thuận dùng dao đâm, chém liên tiếp vào các thành viên trong nhà.

Lực lượng công an đang phong toả hiện trường, điều tra vụ việc

Hậu quả, chị H., bà Trần Thị D. (sinh năm 1970, mẹ chị H.) và anh Bùi Văn N. (sinh năm 2002, em chị H.) tử vong trong nhà. Cháu Trần Tấn P. (sinh năm 2012, con trai chị H.) cũng bị đối tượng đâm bị thương trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây án, đối tượng Thuận đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã có mặt, phong tỏa, khám nghiệm, đồng thời truy bắt nghi phạm.

Chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ việc, đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Tin liên quan Thảm án tại Đắk Lắk: 3 người chết, 1 bé trai nguy kịch

MAI CƯỜNG