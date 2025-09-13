Thảm án tại Đắk Lắk: 3 người chết, 1 bé trai nguy kịch

Sáng 13-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong và 1 người nguy kịch, xảy ra tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ cùng ngày, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi là Hào, trú tại phường Ea Kao, Đắk Lắk) đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H. (sinh năm 1992, trú tại tổ dân phố 10, phường Thành Nhất).

Tại đây, Thuận đã dùng dao tấn công nhiều thành viên trong gia đình chị H. Hậu quả, chị H., bà Trần Thị D. (sinh năm 1970, mẹ chị H.) và anh Bùi Văn N. (sinh năm 2002, em trai chị H.) tử vong tại chỗ. Cháu Trần Tấn P. (sinh năm 2012, con trai chị H.) bị thương nặng, đang được cấp cứu.

Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc

Gây án xong, đối tượng Thuận bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai lực lượng truy bắt nghi phạm.

MAI CƯỜNG