Người dân TPHCM rộn ràng du xuân

Trong buổi sáng, thời tiết chiều lòng người, mát mẻ rất phù hợp du xuân. Đường hoa Nguyễn Huệ và Đường sách Tết luôn là điểm nhấn quan trọng trong không gian văn hóa Tết ở TPHCM. Từ sáng sớm, khu vực này đã tập trung đông đảo người dân tham quan, chụp ảnh kỷ niệm.
Chợ Bến Thành với cách bài trí, màu sắc, tiểu cảnh khác hẳn mọi năm cũng thu hút đông đảo người dân, du khách.
Các địa điểm thưởng ngoạn quen thuộc như Bưu điện Trung tâm Thành phố, Đường sách TPHCM, Nhà thờ Đức Bà, Không gian Tết Việt Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, Thảo Cầm Viên, hồ Con Rùa… tấp nập người dân vui chơi. Không khí tết vừa hiện đại vừa mang nét truyền thống. Ai cũng hồ hởi, phấn khởi trong ngày đầu năm mới kèm theo những câu chúc tết với người thân, bạn bè.
Từ sáng sớm, người dân cũng đến các điểm di tích, đền chùa, hội quán để dâng hương, lễ chùa như Việt Nam Quốc Tự, chùa Ngọc Hoàng, chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Xá Lợi,… cầu mong đón nhận nhiều điều tốt lành, bình an.
Tết là thời điểm đặc biệt nhất trong năm khi nhiều tuyến đường ở các phường thông thoáng, xe cộ thưa thớt. Xuân thị thành với không khí trong lành, bình yên lẫn rộn ràng ai cũng cảm nhận được.
Chị Nguyễn Thị Phương Loan (35 tuổi, ngụ phường An Khánh, TPHCM) cho biết, năm nào gia đình chị cũng đi chơi Đường hoa Nguyễn Huệ vào ngày mùng 1 tết. “Sự sôi động, nhộn nhịp này khiến cho ai cũng cảm thấy vui vẻ, nhiều năng lượng. Các tiểu cảnh ngựa năm nay rất đẹp”, chị Phương Loan nói.
Có mặt tại đường hoa, ông Trần Văn Khánh (63 tuổi, ngụ phường Gia Định, TPHCM) cũng khen các tiểu cảnh linh vật ngựa thú vị, bắt mắt: “Đông quá! Cả nhà chú phải cố gắng mới có thể tìm vị trí phù hợp để ghi lại khoảnh khắc đầu xuân với linh vật đường hoa tết năm nay. Không khí du xuân này rất tuyệt vời”.
