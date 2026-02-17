Người dân TPHCM rộn ràng du xuân

Kinh tế

Sáng 17-2 (nhằm mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026), người dân và du khách tại TPHCM hân hoan du xuân, thưởng ngoạn các tiểu cảnh, không gian tết Việt, hòa mình vào không khí mùa xuân mới.

Clip người dân rộn ràng du xuân. Thực hiện: TIỂU TÂN

Trong buổi sáng, thời tiết chiều lòng người, mát mẻ rất phù hợp du xuân. Đường hoa Nguyễn Huệ và Đường sách Tết luôn là điểm nhấn quan trọng trong không gian văn hóa Tết ở TPHCM. Từ sáng sớm, khu vực này đã tập trung đông đảo người dân tham quan, chụp ảnh kỷ niệm.

Chợ Bến Thành với cách bài trí, màu sắc, tiểu cảnh khác hẳn mọi năm cũng thu hút đông đảo người dân, du khách.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ. Ảnh: TIỂU TÂN

Các địa điểm thưởng ngoạn quen thuộc như Bưu điện Trung tâm Thành phố, Đường sách TPHCM, Nhà thờ Đức Bà, Không gian Tết Việt Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, Thảo Cầm Viên, hồ Con Rùa… tấp nập người dân vui chơi. Không khí tết vừa hiện đại vừa mang nét truyền thống. Ai cũng hồ hởi, phấn khởi trong ngày đầu năm mới kèm theo những câu chúc tết với người thân, bạn bè.

Từ sáng sớm, người dân cũng đến các điểm di tích, đền chùa, hội quán để dâng hương, lễ chùa như Việt Nam Quốc Tự, chùa Ngọc Hoàng, chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Xá Lợi,… cầu mong đón nhận nhiều điều tốt lành, bình an.

Không khí tết nhộn nhịp trước chợ Bến Thành. Ảnh: TIỂU TÂN
Người dân chụp ảnh lưu niệm trước trụ sở UBND TPHCM. Ảnh: TIỂU TÂN
Đường sách Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: TIỂU TÂN
Bưu điện Trung tâm TPHCM sáng mùng 1 tết. Ảnh: TIỂU TÂN

Tết là thời điểm đặc biệt nhất trong năm khi nhiều tuyến đường ở các phường thông thoáng, xe cộ thưa thớt. Xuân thị thành với không khí trong lành, bình yên lẫn rộn ràng ai cũng cảm nhận được.

Đường phố tại TPHCM ngày mùng 1 tết rất thông thoáng. Ảnh: TIỂU TÂN

Chị Nguyễn Thị Phương Loan (35 tuổi, ngụ phường An Khánh, TPHCM) cho biết, năm nào gia đình chị cũng đi chơi Đường hoa Nguyễn Huệ vào ngày mùng 1 tết. “Sự sôi động, nhộn nhịp này khiến cho ai cũng cảm thấy vui vẻ, nhiều năng lượng. Các tiểu cảnh ngựa năm nay rất đẹp”, chị Phương Loan nói.

Có mặt tại đường hoa, ông Trần Văn Khánh (63 tuổi, ngụ phường Gia Định, TPHCM) cũng khen các tiểu cảnh linh vật ngựa thú vị, bắt mắt: “Đông quá! Cả nhà chú phải cố gắng mới có thể tìm vị trí phù hợp để ghi lại khoảnh khắc đầu xuân với linh vật đường hoa tết năm nay. Không khí du xuân này rất tuyệt vời”.

>> Một số hình ảnh TPHCM vào xuân, người dân xuống phố:

Người dân du xuân tại Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: TIỂU TÂN
Trước chợ Bến Thành. Ảnh: TIỂU TÂN
Các gia đình chụp ảnh kỷ niệm tại đường mai Lễ hội Tết Việt. Ảnh: TIỂU TÂN
Người dân tập trung trước Diamond Plaza. Ảnh: TIỂU TÂN
Người dân check-in Bưu điện Trung tâm Thành phố sáng mùng 1 tết. Ảnh: TIỂU TÂN
Khu vực hồ Con Rùa. Ảnh: TIỂU TÂN
Đường sách TPHCM. Ảnh: TIỂU TÂN
Check-in Đường sách Tết. Ảnh: TIỂU TÂN
Bạn trẻ đọc báo tại khu vực trưng bày báo xuân 2026 trong không gian Đường sách Tết. Ảnh: TIỂU TÂN
Khoảnh khắc bình yên đầu xuân. Ảnh: TIỂU TÂN
TIỂU TÂN

