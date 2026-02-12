Công viên nước Sun World Vũng Tàu Aqua Adventure với quy mô 15ha và công nghệ hiện đại hàng đầu châu Á chính thức đi vào hoạt động trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026, kỳ vọng mở ra cơ hội lớn cho du lịch TPHCM nói chung, phía Đông TPHCM nói riêng.

Ngày 12-2, tại phường Rạch Dừa (TPHCM), Tập đoàn Sun Group chính thức khai trương Công viên nước Sun World Vũng Tàu Aqua Adventure.

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM và nguyên lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) tham dự lễ khai trương. Ảnh: QUANG VŨ

Tham dự có các đồng chí lãnh đạo TPHCM: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM; Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Tham dự sự kiện còn có đồng chí Phạm Viết Thanh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây).

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM và đại diện Tập đoàn Sun Group tham dự lễ khai trương công viên nước Sun World Vũng Tàu Aqua Adventure. Ảnh: QUANG VŨ

Công viên nước Aqua Adventure là phân khu chính của Sun World Vũng Tàu, rộng 15ha, gồm 20 trò chơi và gần 100 làn trượt nước tốc độ cao. Với 4 phân khu chủ đề, công viên tái hiện những lớp trầm tích văn hóa và lịch sử Đông - Tây, từ không gian làng chợ nổi Nam Bộ, dấu tích hải trình châu Âu cổ, ký ức văn hóa Óc Eo - Phù Nam đến những huyền thoại rừng hoang dã.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh: “Sun World Vũng Tàu không chỉ là một công trình vui chơi giải trí hiện đại, mà còn góp phần hình thành một điểm đến đủ lực hút, bổ sung quan trọng cho hệ sinh thái du lịch - dịch vụ của đô thị biển trong cấu trúc siêu đô thị TPHCM”.

Công viên nước Sun World Vũng Tàu Aqua Adventure đón nhận kỷ lục Việt Nam

Trong khuôn khổ sự kiện khai trương, Công viên nước Sun World Vũng Tàu Aqua Adventure chính thức xác lập 2 kỷ lục do Tổ chức liên minh kỷ lục thế giới WorldKings ghi nhận.

Theo đó, trò chơi Thuyền nhân giao đấu (Aqua Warriors Battle) đạt kỷ lục “Siêu đường đua nước 10 làn trượt đầu tiên trên thế giới” và trò chơi Ốc đảo phiêu lưu (Adventure Oasis) xác lập kỷ lục “Tàu lượn nước siêu tốc dành cho trẻ em dài nhất thế giới”.

Công viên nước Sun World Vũng Tàu Aqua Adventure đón nhận kỷ lục thế giới

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Công viên nước Sun World Vũng Tàu Aqua Adventure

Ngoài hai kỷ lục thế giới, Aqua Adventure còn sở hữu các trò chơi lần đầu tiên có tại Việt Nam. Tất cả các trò chơi tại đây đều được cung cấp và hợp tác vận hành bởi những đối tác hàng đầu thế giới. Song song với hệ thống trò chơi, Sun World Vũng Tàu còn được đầu tư đồng bộ hệ sinh thái tiện ích hiện đại.

Ngay sau lễ khai trương, các đồng chí lãnh đạo TPHCM tham quan công viên nước Sun World Vũng Tàu Aqua Adventure. Ảnh: QUANG VŨ

Sau lễ khai trương, Công viên nước Sun World Vũng Tàu Aqua Adventure sẽ phục vụ du khách xuyên Tết Nguyên đán. Đây cũng là dự án đầu tiên của Tập đoàn Sun Group chính thức đi vào vận hành kinh doanh tại siêu đô thị TPHCM.

Toàn cảnh công viên nước Sun World Vũng Tàu Aqua Adventure

QUANG VŨ