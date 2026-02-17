Lan tỏa không khí Tết Việt tại cửa ngõ du lịch quốc tế Đà Nẵng

Du khách nhảy sạp tại đường hoa Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Không gian Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng rộn ràng với tiếng trống hội, múa lân sư rồng và sắc đỏ may mắn của những bao lì xì đầu năm. Chuyến bay FD634 từ Bangkok (Thái Lan) đưa hơn 200 du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố trong những ngày đầu xuân.

Ngành du lịch Đà Nẵng chào đón những du khách đầu tiên đến địa phương.

Tại ga đến quốc tế, lãnh đạo Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan đã trao hoa, quà lưu niệm và voucher trải nghiệm cho 5 hành khách may mắn. Toàn bộ hành khách được tham gia hái lộc đầu năm, nhận quà mang đậm hương sắc Tết Việt như nón lá, đèn lồng, cà phê, bánh dừa và ấn phẩm du lịch.

Du khách được hái lộc đầu năm.

Du khách được nhận phần quà mang đậm hương sắc Tết Việt.

Cùng thời điểm, tại Công viên phía Nam bờ Tây cầu Rồng (phường Hải Châu), chuỗi hoạt động trải nghiệm tết dành cho du khách cũng diễn ra sôi nổi. Các tiết mục múa lân, không gian đường hoa, lì xì, hái lộc và check-in đã tạo nên không khí xuân rộn ràng giữa lòng thành phố.

Đoàn du khách xông đất TP Đà Nẵng năm mới Bính Ngọ.

Chương trình đã chào đón hơn 300 lượt du khách trong và ngoài nước đến từ công ty lữ hành cùng đông đảo du khách tự do, tạo nên không khí xuân ấm áp, ấn tượng ngay từ ngày đầu năm mới.

Du khách được trao tặng quà lưu niệm.

Du khách thưởng thức đặc sản đậm chất Việt.

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng cho biết, việc tổ chức đồng thời các hoạt động tại cửa ngõ hàng không và khu vực trung tâm thể hiện sự chủ động, chuyên nghiệp trong nâng cao trải nghiệm điểm đến. Năm 2026, ngành du lịch thành phố tiếp tục tập trung khai thác thị trường, làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng hình ảnh Đà Nẵng khác biệt, giàu bản sắc với định hướng “Chạm về Nguyên bản”.

Du khách được đón chào nồng nhiệt, thưởng thức các tiết mục múa lân sư rồng rộn ràng.

﻿Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không Chu Lai, Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ từ ngày 14-2 đến 22-2, tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng ước đạt hơn 1.500 chuyến, dự kiến tăng hơn 400 chuyến (tương đương 36%) so với dịp nghỉ Tết Ất Tỵ 2025. Tần suất từ 173 chuyến/ngày (ước tăng 46 chuyến/ngày so với dịp Tết Ất Tỵ 2025). Trong đó, các đường bay nội địa ước đạt 829 chuyến, tăng 27%, dự kiến phục vụ khoảng 125.000 lượt khách. Các đường bay quốc tế ước đạt 732 chuyến, tăng 47%, dự kiến đón khoảng 130.000 lượt khách.

