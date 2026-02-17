Mùng 1 tết, khách rộn ràng du xuân Bính Ngọ

Sáng 17-2 (mùng 1 tết), từ tinh mơ, hàng trăm du khách có mặt tại trụ sở Vietravel trên đường Pasteur (phường Xuân Hòa, TPHCM) làm thủ tục xuất hành đầu năm. Không khí rộn ràng với trống lân, lì xì và lời chúc xuân. Từng đoàn xe lần lượt lăn bánh, đưa khách đến Phú Quốc, Đà Nẵng, Quy Nhơn; đồng thời khởi hành các hành trình nước ngoài như Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Du khách khởi hành đầu xuân được nhận lì xì từ bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Vietravel

Bà Lê Minh Hương (ngụ phường Bình Dương) cho biết gia đình chọn tour Phú Quốc 4 ngày để “đổi gió” và gắn kết đầu năm. “Kỳ nghỉ dài ngày, dịch vụ ổn định nên chúng tôi đăng ký sớm”, bà Hương chia sẻ.

Theo ông Trần Đoàn Thế Duy, Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Vietravel, cao điểm tết năm nay doanh nghiệp dự kiến phục vụ hơn 200.000 lượt khách trong và ngoài nước; lượng khách gia đình và kiều bào tăng khoảng 30% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp cho biết đã chuẩn bị nguồn dịch vụ từ sớm, bố trí nhân sự trực xuyên tết để bảo đảm hành trình thông suốt.

Lữ hành Saigontourist đón đoàn khách tàu biển quốc tế tham quan Việt Nam dịp đầu xuân

Cùng nhịp sôi động, Lữ hành Saigontourist liên tiếp đón các đoàn khách du xuân trong và ngoài nước, triển khai chùm tour khám phá các điểm đến trong nước như Hà Giang, Cao Bằng, Sa Pa, cùng các chương trình tham quan theo chủ đề tại TPHCM, miền Tây và Hà Nội.

Đoàn khách Lữ hành Saigontourist khởi hành du xuân đầu năm Bính Ngọ

Không chỉ tour tuyến, không khí lễ hội cũng góp phần kéo khách đến các điểm vui chơi. Tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (TPHCM), Lễ hội Mùa Xuân Suối Tiên 2026 chủ đề “Tết Người Việt – Ký Ức Trăm Năm” khai hội từ mùng 1 tết, thu hút đông đảo gia đình nhiều thế hệ, giới trẻ và du khách quốc tế. Không gian được trang trí rực rỡ sắc hoa, đan xen hoạt động tái hiện phong tục tết, biểu diễn nghệ thuật và khu ẩm thực.

Khách tấp nập vui xuân tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên

Ghi nhận từ các doanh nghiệp du lịch tại TPHCM, xu hướng khách đi chơi xa và xuất ngoại tiếp tục tăng, trong đó có nhóm khách trung niên.

Ông Nguyễn Mạnh Duy, nhà sáng lập và điều hành Om Himalayas, cho biết khách Việt quan tâm nhiều hơn đến hành trình khám phá Himalaya. Dù chưa có đường bay thẳng, nhiều du khách vẫn sẵn sàng nối chuyến; chi phí khoảng 60 triệu đồng cho một tuần tại Nepal và có thể lên đến 120 triệu đồng cho hành trình hai tuần ở Tây Tạng.

Namche Bazaar (Nepal) – ngôi làng vùng cao trên dãy Himalaya phủ tuyết trắng xóa giữa mùa xuân. Ảnh: Lhakpa Sonam Sherpa

Tết Bính Ngọ mở đầu bằng những chuyến đi rộn ràng, cho thấy bức tranh du lịch đầu năm khởi sắc, khi nhu cầu sum vầy và khám phá cùng song hành trong từng hành trình.

Gia Lai: Người dân nô nức du xuân mùng 1 Tết Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại nhiều xã, phường khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, không khí du xuân diễn ra rộn ràng. Người dân và du khách đến các điểm tham quan, vui chơi để tận hưởng không khí ngày đầu năm mới. Người dân đến Công viên Diên Hồng du xuân Một số địa điểm thu hút đông người gồm Hàng thông trăm tuổi, Khu du lịch Biển Hồ (xã Biển Hồ), Công viên Diên Hồng (phường Diên Hồng) và nhiều ngôi chùa trên địa bàn. Riêng khu vực Hàng thông trăm tuổi, lượng người qua lại tăng cao, có thời điểm xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ. Tại Khu vực Hàng thông trăm tuổi, lượng người đổ về lớn nên có thời điểm, xảy ra kẹt xe Thời tiết nắng ấm giúp hoạt động du xuân thêm sôi động. Nhiều gia đình tranh thủ dạo chơi, chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc sum vầy trong ngày đầu năm. Người dân chụp ảnh lưu niệm bên đồi chè ở khu vực Hàng thông trăm tuổi Khu vực hàng thông trăm tuổi là địa điểm được người dân lựa chọn để du xuân Khu vực Quảng trường Pleiku cũng thu hút khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm Người dân đi tảo mộ sáng sớm

