Quảng Ngãi: Nhiều điểm du xuân thu hút khách

Trong sắc xuân rộn ràng, người dân và du khách đổ về các điểm hoa tết, khu vui chơi tại tỉnh Quảng Ngãi để chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đầu năm mới.
Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi (phường Cẩm Thành), nơi thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan. Mỗi góc sân, bậc thềm, hàng cây đều được chăm chút, khiến nhiều bạn trẻ ví von “mỗi mét một nàng thơ”.
Bên tiểu cảnh, vườn hoa rực rỡ, ai cũng háo hức tìm cho mình một góc hình thật ưng ý giữa không gian ngập tràn hương sắc mùa xuân.
Em Đặng Hoàn Yên (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) trở về quê đón tết sau một năm học xa quê. Em cho biết: "Bạn bè hẹn em cùng nhau chụp ảnh giữa vườn hoa xuân. Với em, mỗi năm tết đến đều mang theo niềm vui sum vầy, khởi đầu một năm mới đầy hy vọng".
Tại vườn hoa Phú Mỹ, vườn hoa An Phú, tỉnh Quảng Ngãi, những cánh đồng hoa hướng dương, hoa sao nhái, cúc vàng, mai vàng khoe sắc… trở thành điểm hẹn du xuân.
Sắc đỏ, sắc vàng của những bộ áo dài, váy áo ngày tết nổi bật giữa nền hoa rực rỡ. Tiếng cười nói, chúc tụng vang lên tạo nên bức tranh xuân tươi mới, ấm áp và đầy sức sống.