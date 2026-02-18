Kinh tế

Quảng Ngãi: Nhiều điểm du xuân thu hút khách

SGGPO

Trong sắc xuân rộn ràng, người dân và du khách đổ về các điểm hoa tết, khu vui chơi tại tỉnh Quảng Ngãi để chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đầu năm mới.

Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi (phường Cẩm Thành), nơi thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan. Mỗi góc sân, bậc thềm, hàng cây đều được chăm chút, khiến nhiều bạn trẻ ví von “mỗi mét một nàng thơ”.

DSC02404.JPG
Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi trang trí tiểu cảnh đón tết. Ảnh: NGUYỄN TRANG
du xuan 9 (1 of 1).jpg
Giới trẻ đến tham quan, chụp ảnh. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bên tiểu cảnh, vườn hoa rực rỡ, ai cũng háo hức tìm cho mình một góc hình thật ưng ý giữa không gian ngập tràn hương sắc mùa xuân.

mẫu ảnh (3).jpg
Lưu lại khoảnh khắc ngày xuân bên tiểu cảnh tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG
3843022004113900827.jpg
Một góc "check-in" được giới trẻ yêu thích tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG
DSC02466.JPG
du xuan 1 (1 of 1).jpg
Gốm Sa Huỳnh được trưng bày ngay khuôn viên Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Em Đặng Hoàn Yên (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) trở về quê đón tết sau một năm học xa quê. Em cho biết: "Bạn bè hẹn em cùng nhau chụp ảnh giữa vườn hoa xuân. Với em, mỗi năm tết đến đều mang theo niềm vui sum vầy, khởi đầu một năm mới đầy hy vọng".

DSC02366.JPG
DSC02446.JPG
Cùng bạn bè du xuân. Ảnh: NGUYỄN TRANG
3389485402148829783.jpg
Chụp ảnh cùng "linh vật ngựa" năm Bính Ngọ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tại vườn hoa Phú Mỹ, vườn hoa An Phú, tỉnh Quảng Ngãi, những cánh đồng hoa hướng dương, hoa sao nhái, cúc vàng, mai vàng khoe sắc… trở thành điểm hẹn du xuân.

canh dong hoa (7).jpg
Cánh đồng hoa hướng dương tại xã An Phú thu hút người dân, du khách đến tham quan. Ảnh: NGUYỄN TRANG
canh-dong-hoa-5-6006-3376.jpg
Cùng lưu lại những khoảnh khắc năm mới. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Sắc đỏ, sắc vàng của những bộ áo dài, váy áo ngày tết nổi bật giữa nền hoa rực rỡ. Tiếng cười nói, chúc tụng vang lên tạo nên bức tranh xuân tươi mới, ấm áp và đầy sức sống.

canh dong hoa (2).jpg
Xúng xính trong tà áo dài ngày xuân. Ảnh: NGUYỄN TRANG
canh dong hoa (3).jpg
canh dong hoa (4).jpg
Vườn hoa hướng dương thu hút giới trẻ đến chụp ảnh. Ảnh: NGUYỄN TRANG
canh dong hoa (6).jpg
Rạng rỡ trong nắng xuân. Ảnh: NGUYỄN TRANG
canh dong hoa (1).jpg
Rực rỡ vườn hoa Phú Mỹ, tỉnh Quảng Ngãi
NGUYỄN TRANG

