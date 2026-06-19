Đà Nẵng đưa vào vận hành 11 trạm dịch vụ công số ứng dụng AI

Ngày 19-6, UBND TP Đà Nẵng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức ra mắt mô hình thí điểm kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử (Trạm dịch vụ công số), góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực hành chính công.

Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử

Tại lễ ra mắt, Agribank tài trợ 11 trạm dịch vụ công số đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Đà Nẵng và các xã, phường gồm Hải Châu, Hòa Cường, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, An Khê, An Hải, Tam Kỳ, Hương Trà, Núi Thành và Thăng An.

Sau Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Ninh và Ninh Bình, Đà Nẵng là địa phương tiếp theo triển khai mô hình này, nâng tổng số kiosk hành chính công thông minh trên cả nước lên 74 trạm.

Trạm dịch vụ công số ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ nhận dạng thông minh để tự động hóa quy trình xác thực, đối chiếu giấy tờ và cấp bản sao số tài liệu điện tử. Người dân có thể thực hiện các thao tác trực tiếp tại kiosk; hệ thống sẽ tự động nhận diện, kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ gốc, xác thực thông tin và chuyển đến cán bộ xử lý để cấp bản sao điện tử theo quy định. Người dân có thể hoàn tất xác thực và nhận bản sao số trong khoảng 3-5 phút.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng tiếp nhận bảng tượng trưng trao tặng 11 kiosk thông minh từ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank Tô Huy Vũ

Mô hình không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian khi thực hiện thủ tục hành chính mà còn giảm áp lực cho cán bộ nhờ nhiều khâu hướng dẫn, tra cứu và đối chiếu hồ sơ được số hóa, tự động hóa. Việc xử lý trên nền tảng số cũng góp phần giảm sử dụng giấy tờ, tiết kiệm chi phí lưu trữ và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) đánh giá việc vận hành các trạm dịch vụ công số là bước đi quan trọng trong triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Đề án 06 của Chính phủ, hướng tới nền hành chính số lấy người dân làm trung tâm, giảm giấy tờ, giảm thời gian chờ đợi và từng bước xóa bỏ rào cản địa giới hành chính trong tiếp cận dịch vụ công.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nghe đại diện Agribank giới thiệu, vận hành hệ thống kiosk thông minh

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng, TP Đà Nẵng luôn xác định cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền số là nhiệm vụ trọng tâm. Những năm qua, Đà Nẵng đã đẩy mạnh giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử, tăng cường kết nối, đồng bộ dữ liệu với các hệ thống của Trung ương, từng bước đơn giản hóa quy trình và rút ngắn thời gian xử lý thủ tục.

“Việc triển khai thí điểm là bước chuyển từ cải cách hành chính sang hành chính phục vụ thông minh, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn, đồng thời nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính”, ông Hùng nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, địa phương sẽ đánh giá kết quả triển khai để hoàn thiện, nhân rộng mô hình và tích hợp thêm nhiều tiện ích, hướng tới xây dựng trạm dịch vụ công số đa năng.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử

Theo ông Tô Huy Vũ, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank, việc đưa vào vận hành 11 kiosk tại Đà Nẵng sẽ mở rộng các điểm hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công, kết nối dữ liệu dân cư, định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt.

Dịp này, Agribank trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục cho TP Đà Nẵng.

XUÂN QUỲNH