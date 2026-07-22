Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng trao các Quyết định. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng điều động ông Nguyễn Hữu Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hà Nha nhiệm kỳ 2026-2031 đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Thành Thuận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, được điều động đến công tác tại Đảng ủy xã Hà Nha; đồng thời được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hà Nha nhiệm kỳ 2025-2030.

Thành ủy Đà Nẵng cũng tiếp nhận, điều động ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng, đến công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng để giới thiệu bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy đồng thời giao quyền Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng đối với ông Mai Văn Tư, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng cho đến khi kiện toàn chức danh giám đốc.

Cũng tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng Cao Thị Huyền Trân công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về việc tiếp nhận ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng, vào làm công chức và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng trong thời hạn 5 năm.

Ông Nguyễn Minh Huy, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, được điều động đến công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng trong thời hạn 5 năm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại lễ công bố, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho biết, sau khi hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy của TP Đà Nẵng từng bước ổn định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, một số vị trí cần tiếp tục được kiện toàn nhằm tăng cường năng lực cho các cơ quan tham mưu của Thành ủy Đà Nẵng, đồng thời củng cố đội ngũ lãnh đạo ở lĩnh vực xây dựng và quản lý đầu tư hạ tầng - những lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cán bộ được điều động, bổ nhiệm sớm tiếp cận công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới để cùng cơ quan, đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển của TP Đà Nẵng trong những tháng cuối năm 2026.

XUÂN QUỲNH