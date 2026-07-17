Đà Nẵng mở lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế

Từ đại ngàn Nam Trà My, câu chuyện về “quốc bảo” Sâm Ngọc Linh được kể theo cách mới tại lễ hội quốc tế ở Đà Nẵng.

Người dân mang sâm tham gia Hội thi Sâm Ngọc Linh năm 2025

Sáng 17-7, UBND TP Đà Nẵng tổ chức họp báo lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế 2026 với chủ đề "Sâm Ngọc Linh - Tinh hoa dược liệu thế giới".

Lễ hội diễn ra từ ngày 1 đến 3-8 tại Công viên APEC và các vùng trồng sâm, dược liệu ở các xã Trà Linh, Nam Trà My, Trà Vân, Bến Hiên, Trà Leng và Trà Tập với 10 hoạt động văn hóa, khoa học, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và trải nghiệm.

Các chuyên gia, doanh nghiệp tham quan vùng trồng Sâm Ngọc Linh

Lễ hội dự kiến có khoảng 60 gian hàng của địa phương, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước, giới thiệu Sâm Ngọc Linh, các loại sâm, dược liệu cùng sản phẩm ứng dụng trong dược phẩm, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm, mỹ phẩm và công nghệ chế biến.

Mở đầu chuỗi sự kiện là Lễ cúng Thần Sâm và trao tặng giống Sâm Ngọc Linh lần thứ 2 - năm 2026 vào ngày 31-7 tại Đền thờ Sâm Ngọc Linh (làng Kon Pin, xã Trà Linh). Nghi lễ tái hiện phong tục cúng Thần Sâm của đồng bào Xê Đăng, kết hợp trình diễn cồng chiêng, dựng cây nêu và trao tặng cây giống sâm cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Điểm nhấn lễ hội là Ngày hội tôn vinh Sâm Ngọc Linh với hội thi sâm theo nhóm tuổi và đấu giá các cây sâm đoạt giải

Lễ khai mạc diễn ra tối 1-8 tại trung tâm TP Đà Nẵng với chương trình nghệ thuật kể câu chuyện về Sâm Ngọc Linh, kết hợp bản sắc văn hóa các dân tộc Ca Dong, Xê Đăng, Bh'noong, Cơ Tu với âm nhạc hiện đại và công nghệ trình diễn.

Điểm nhấn lễ hội là Ngày hội tôn vinh Sâm Ngọc Linh với hội thi sâm theo nhóm tuổi và đấu giá các cây sâm đạt giải. Nguồn thu từ đấu giá được sử dụng để bảo tồn vùng sâm, phát triển cộng đồng và trao học bổng cho học sinh miền núi.

Các đại biểu trả lời họp báo tại lễ hội. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ngày 3-8, chương trình “Ngày Sâm Ngọc Linh - Sâm Việt Nam” được tổ chức, hướng tới trở thành sự kiện thường niên tôn vinh, lan tỏa giá trị cây sâm quý Việt Nam. Trong khuôn khổ lễ hội còn có Hội thảo khoa học quốc tế về Sâm Ngọc Linh và dược liệu, không gian ẩm thực "Hương vị Đại ngàn", phiên chợ sâm và các tour trải nghiệm vùng trồng sâm...

Chương trình có điểm nhấn là sự kết nối giữa trung tâm TP Đà Nẵng và vùng sâm, giữa ba giá trị bảo tồn - phát triển - trải nghiệm, qua đó kể câu chuyện toàn diện về Sâm Ngọc Linh, từ tri thức bản địa, nghiên cứu khoa học đến chế biến, thương mại và khát vọng vươn ra thị trường quốc tế.

XUÂN QUỲNH