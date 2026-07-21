Đà Nẵng: Thực hiện nguyên tắc "6 rõ" để tháo gỡ vướng mắc các dự án tồn đọng, kéo dài

Ngày 21-7, UBND TP Đà Nẵng cho biết, đang tập trung triển khai các cơ chế đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn.

Khu đô thị quốc tế Đa Phước

Sau khi Trung ương ban hành các cơ chế đặc thù, Đà Nẵng đã công bố danh mục 354 dự án, khu đất thuộc diện rà soát, xử lý; đồng thời ban hành kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm và lộ trình thực hiện cho từng cơ quan, đơn vị.

Nhiều dự án lớn đang được tập trung tháo gỡ như Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú, Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, Khu đô thị quốc tế Đa Phước... Trong đó, dự án Quan Nam - Thủy Tú đã hoàn thành rà soát pháp lý để tiếp tục giao đất và điều chỉnh chủ trương đầu tư.

TP Đà Nẵng khẳng định quan điểm nhất quán là "đồng hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án nhưng không hợp thức hóa sai phạm".

Quá trình triển khai vẫn gặp nhiều khó khăn do hồ sơ các dự án kéo dài qua nhiều thời kỳ, lưu trữ phân tán, nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, việc xác định nghĩa vụ tài chính phức tạp, đồng thời thiếu đơn vị tư vấn xác định giá đất. Bên cạnh đó, qua rà soát, một số nhà đầu tư không còn đủ năng lực để tiếp tục triển khai dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành thực hiện nghiêm nguyên tắc "6 rõ": rõ trách nhiệm, rõ đầu mối xử lý, rõ thời hạn giải quyết, rõ kết quả xử lý, rõ trách nhiệm giải trình và rõ thẩm quyền.

Song song đó, TP Đà Nẵng sẽ duy trì đối thoại theo từng nhóm dự án, từng lĩnh vực và từng nhà đầu tư để tiếp nhận, xử lý kịp thời các kiến nghị; đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ số theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ.

UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư chủ động phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định và cam kết triển khai dự án đúng tiến độ sau khi các vướng mắc được tháo gỡ.

Việc xử lý các dự án tồn đọng nhằm khơi thông các nguồn lực đang bị "đóng băng", củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của Đà Nẵng giai đoạn mới.

Đến nay, TP Đà Nẵng đã xử lý 1.985/2.035 dự án, đạt 97,5% theo các nhiệm vụ được giao. Riêng nhóm dự án, đất đai thuộc diện áp dụng Nghị quyết 170/2024/QH15 và Nghị quyết 29/2026/QH16 đã hoàn thành xử lý 206/354 dự án, đạt 58,2%.

XUÂN QUỲNH