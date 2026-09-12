TPHCM tạo điều kiện để trẻ em rèn luyện và phát triển toàn diện

Sáng 12-9, Ban Chỉ đạo hoạt động hè TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động hè năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo hoạt động hè TPHCM.

Duy trì 2.644 điểm sinh hoạt hè

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo hoạt động hè TPHCM, cho biết, tiếp nối kết quả đạt được trong những năm trước, các hoạt động hè ngày càng đi vào chiều sâu, bám sát hơn nhu cầu của thiếu nhi và chủ trương chung của thành phố.

Đồng chí Trịnh Thị Hiền Trân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trên địa bàn TPHCM có 2.644 điểm sinh hoạt hè được duy trì, thu hút gần 500.000 thiếu nhi tham gia. TPHCM đã thành lập 212 đội hình với gần 3.000 chiến sĩ tình nguyện hỗ trợ sinh hoạt hè cho thiếu nhi tại các phường, xã, đặc khu. Công tác chăm lo trẻ em tiếp tục được các cấp quan tâm thực hiện tốt. Các hoạt động từ cấp thành đến cấp cơ sở đã được đầu tư nội dung, hình thức tổ chức phong phú, đa dạng hơn. Nổi bật như: Lễ hội Thiếu nhi (KIDS FEST); chương trình định hướng nghề nghiệp cho học sinh với chủ đề “Cùng bạn chọn nghề cho tương lai”; hành trình “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”; Liên hoan “Chỉ huy Đội giỏi” toàn thành; Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026…

Học sinh tham gia các hoạt động tại Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia

Ban Chỉ đạo hoạt động hè các phường, xã, đặc khu trên địa bàn đã tổ chức 378 lớp dạy bơi miễn phí và 2.689 lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, thoát hiểm cho trẻ em; thực hiện, cải tạo, nâng cấp hơn 500 không gian, điểm sinh hoạt, vui chơi dành cho thiếu nhi; 417.349 lượt thiếu nhi được chăm lo, hỗ trợ trong dịp hè.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường trao Bằng khen của UBND TPHCM tặng các tập thể có thành tích tốt trong tổ chức hoạt động hè 2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường biểu dương những kết quả tích cực, sự năng động, sáng tạo của các đơn vị trong tổ chức hoạt động hè sôi nổi, bổ ích, an toàn. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo được triển khai tại cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động; phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp trong công tác chăm lo, giáo dục trẻ em, bảo đảm các hoạt động được tiếp nối, duy trì xuyên suốt; quan tâm rà soát, đảm bảo các thiết chế văn hóa - thể thao phục vụ thiếu nhi, đáp ứng nhu cầu vui chơi, rèn luyện và phát triển toàn diện của trẻ em.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường trao bằng khen đến các tập thể. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu phải thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em và tăng cường chăm lo các đối tượng yếu thế. Các cấp, các ngành cần tiếp tục duy trì việc gặp gỡ, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trẻ em để kịp thời giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét. Quan tâm nhiều hơn đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ em có vấn đề về tâm lý...

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thọ Truyền trao bằng khen đến các tập thể. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành đoàn TPHCM Ngô Minh Hải và Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Thị Thanh Thúy trao bằng khen đến các tập thể. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, 83 tập thể tiêu biểu có nhiều thành tích tốt trong tổ chức hoạt động hè năm 2026 được nhận Bằng khen của UBND TPHCM.

CẨM TUYẾT