Lâm Đồng: Tàu cá va chạm xuồng chèo, 1 người tử vong

Trưa 12-9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh V.V.D (sinh năm 1994, ngụ thôn Hải Tân, xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng), người mất tích trong vụ va chạm giữa tàu cá và xuồng chèo khiến 6 người rơi xuống biển.

Rạng sáng cùng ngày, tàu cá BTh-99632-TS, dài 16,4m, công suất 572CV, do ông Đ.T (sinh năm 1981, ngụ xã Phan Rí Cửa) làm thuyền trưởng, va chạm với xuồng chèo chở 6 người tại khu vực cửa biển thôn Hải Tân.

Lực lượng chức năng bàn giao thi thể ngư dân gặp nạn cho gia đình lo hậu sự

Sau va chạm, cả 6 người trên xuồng rơi xuống biển. Tàu cá trong vụ va chạm cứu vớt được 5 người, anh V.V.D mất tích.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 7 điều 1 xe chuyên dụng cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan tìm kiếm.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy vào trưa cùng ngày và bàn giao cho cơ quan chức năng, gia đình. Nguyên nhân vụ va chạm đang được điều tra, làm rõ.

TIẾN THẮNG