Đà Nẵng hướng tới “siêu nút” kết nối chuỗi cung ứng châu Á - Thái Bình Dương

Ngày 13-6, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA) phối hợp KITA Group tổ chức chuỗi sự kiện DSEZA - Kết nối đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp 2026.

Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án hạ tầng Khu thương mại tự do (FTZ) số 2, 3 và 4, đánh dấu giai đoạn triển khai thực tế các khu chức năng trọng điểm của FTZ Đà Nẵng.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng trao quyết định đầu tư. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ba dự án có tổng quy mô khoảng 910ha, vốn đầu tư hơn 15.025 tỷ đồng, góp phần cùng FTZ số 5 từng bước định hình FTZ Đà Nẵng với hệ sinh thái logistics, sản xuất, thương mại - dịch vụ và các mô hình kinh tế giá trị gia tăng cao.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thông tin tại chuỗi sự kiện DSEZA - Kết nối đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp 2026. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết với diện tích gần 12.000km², dân số gần 3 triệu người cùng hệ thống sân bay, cảng biển và hạ tầng công nghiệp, logistics, Đà Nẵng có nền tảng để duy trì tăng trưởng hai con số và trở thành cực tăng trưởng khu vực.

FTZ Đà Nẵng được xác định là động lực tăng trưởng mới, mở rộng không gian phát triển kinh tế và tăng cường kết nối với các chuỗi sản xuất, thương mại, logistics toàn cầu. Sau một năm triển khai, mô hình này đã cho thấy tính đúng đắn và khả thi.

Tại chương trình, các chuyên gia, nhà quản lý và nhà đầu tư đã thảo luận về xu hướng phát triển FTZ thế hệ mới và cơ hội kết nối Đà Nẵng với chuỗi cung ứng toàn cầu.

ThS-KTS Nguyễn Thu Phong, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ThS-KTS Nguyễn Thu Phong, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, 7 phân khu FTZ của Đà Nẵng cần kết nối hiệu quả với cảng Liên Chiểu để hình thành hệ sinh thái phát triển thống nhất.

Từ kinh nghiệm của các FTZ lớn như Thượng Hải, Incheon, ông đề xuất Đà Nẵng phát triển dựa trên ba dòng chảy chiến lược gồm dòng chảy giá trị với các ngành công nghệ cao, dòng chảy tri thức với nguồn nhân lực chất lượng cao và dòng chảy số thông qua hạ tầng dữ liệu, kinh tế số kết nối toàn cầu.

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XUÂN QUỲNH