Dự án đường Vành đai 4 phê duyệt 8/10 báo cáo nghiên cứu khả thi

Sở Xây dựng TPHCM kiến nghị Trung ương xem xét bổ sung khoảng 2.500 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương trong năm 2026 để địa phương đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thực hiện toàn tuyến Vành đai 4 TPHCM.

Sở Xây dựng TPHCM vừa gửi văn bản khẩn đến Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM, phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Phối cảnh Vành đai 4 TPHCM. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Theo Sở Xây dựng TPHCM, đơn vị đã phối hợp với Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai, Sở Xây dựng Tây Ninh và các chủ đầu tư cập nhật tiến độ thực hiện các dự án thành phần. Đây là dự án trọng điểm quốc gia đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 220/2025/QH15 ngày 27-6-2025.

Dự án Vành đai 4 TPHCM dài khoảng 159,31km, đầu tư theo tiêu chuẩn cao tốc với quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 120.413 tỷ đồng. Dự án gồm 10 thành phần, trong đó 5 dự án đầu tư công phục vụ giải phóng mặt bằng, đường gom và 5 dự án PPP xây dựng tuyến cao tốc. Dự kiến triển khai từ năm 2025, hoàn thành và khai thác trong năm 2029.

Hướng tuyến Vành đai 4 TPHCM. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Đến nay, công tác chuẩn bị đầu tư đạt nhiều kết quả tích cực. 5/5 dự án thành phần đầu tư công được phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi; 3/5 dự án PPP hoàn tất phê duyệt, 2 dự án còn lại đang thẩm định. Các địa phương đồng thời triển khai khảo sát, đánh giá tác động môi trường, thiết kế kỹ thuật và chuẩn bị lựa chọn nhà thầu.

Tại TPHCM, dự án thành phần 1-1 đã phê duyệt phương án bồi thường cho khoảng 193,96ha và đang chi trả cho người dân; dự án thành phần 1-3 hoàn tất phê duyệt phương án bồi thường với khoảng 204,68ha; dự án thành phần 1-5 cũng phê duyệt phương án bồi thường cho khoảng 39,92ha.

Tại TP Đồng Nai, dự án thành phần 1-2 đã phê duyệt phương án bồi thường, thực hiện chi trả và bàn giao khoảng 31% diện tích mặt bằng.

Phối cảnh Vành đai 4 TPHCM. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Tại Tây Ninh, dự án thành phần 1-4 đi qua 15 xã, triển khai 6 khu tái định cư. Đến nay, địa phương đã chi trả bồi thường cho 3.296 trường hợp với diện tích khoảng 373,58ha, đạt khoảng 48% diện tích cần giải phóng.

Công tác tái định cư được các địa phương triển khai song song. TPHCM đã bố trí tái định cư cho 284 trường hợp thuộc dự án thành phần 1-1, dự kiến bố trí thêm cho 249 trường hợp của dự án thành phần 1-3 và 40 trường hợp của dự án thành phần 1-5. Tây Ninh đang đầu tư 6 khu tái định cư với tổng diện tích hơn 71ha.

Về thiết kế kỹ thuật, hiện 1/5 dự án thành phần đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công; các dự án còn lại đang lựa chọn tư vấn để triển khai. Riêng dự án thành phần 1-2 tại Đồng Nai đã khởi công từ ngày 30-6-2026.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, các địa phương đã chủ động bố trí vốn cho các dự án thành phần. TPHCM đã giao kế hoạch vốn năm 2026 cho các dự án giải phóng mặt bằng, nhưng tỷ lệ giải ngân còn thấp do đang chi trả bồi thường, hoàn thiện thủ tục. Đồng Nai giải ngân khoảng 92% vốn dự án thành phần 1-2, còn Tây Ninh đạt hơn 88% vốn ngân sách trung ương cho dự án thành phần 1-4.

Sở Xây dựng TPHCM đánh giá một số nội dung vẫn chậm so với yêu cầu của Nghị quyết 297/NQ-CP; giải ngân, bàn giao mặt bằng còn thấp, thủ tục đất đai kéo dài. Công tác tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật và chuẩn bị vật liệu xây dựng vẫn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tiến độ chung.

Đối với các dự án tại Tây Ninh, Sở Xây dựng TPHCM kiến nghị Trung ương bổ sung khoảng 2.500 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương năm 2026 để đẩy nhanh bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ Vành đai 4 TPHCM.

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