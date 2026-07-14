Cần Thơ: Thống nhất chủ trương nghiên cứu tổ hợp dự án lấn biển 390.000 tỷ đồng

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa có văn bản thống nhất chủ trương cho nghiên cứu và hoàn thiện đề xuất tổ hợp dự án lấn biển Trần Đề, quy mô 132.600 ha, tổng vốn khoảng 390.000 tỷ đồng.

Sơ đồ đề xuất khu vực lấn biển Trần Đề thuộc tổ hợp dự án

Trước đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện đã có báo cáo với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về ý tưởng quy hoạch chung tổ hợp dự án lấn biển Trần Đề (thuộc khu vực cửa biển Trần Đề, tiếp giáp với Biển Đông).

Theo đề xuất, tổ hợp dự án có tổng mức đầu tư khoảng 390.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện 120 tháng. Tổ hợp dự án lấn biển bao gồm: nhà máy thép có công suất dự kiến khoảng 15 triệu tấn/năm; nhà máy đóng tàu trọng tải hơn 70.000DWT; nhà máy sản xuất thiết bị điện gió; dự án cánh đồng mía cơ giới hóa hơn 51.800ha gắn với nhà máy đường công suất 1 triệu tấn/năm.

Phối cảnh cầu vượt biển ra bến cảng ngoài khơi Trần Đề

Điểm nhấn của tổ hợp dự án là cảng biển nước sâu được thiết kế có thể tiếp nhận tàu trọng tải đến 250.000DWT, mục tiêu trở thành trung tâm logistics chiến lược kết nối chuỗi cung ứng quốc tế, phục vụ xuất nhập khẩu cho Khu kinh tế Trần Đề và vùng lân cận.

Tổ hợp này còn có dự án điện gió ngoài khơi, quy mô khoảng 10.000MW, diện tích dự kiến 1.900 km², vừa cung cấp điện cho tổ hợp dự án vừa bổ sung nguồn cho lưới điện quốc gia.

Hệ thống giao thông kết nối với cửa biển Trần Đề

Sau khi xem xét, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đánh giá cao với đề xuất ý tưởng quy hoạch chung của tổ hợp, đồng thời đánh giá dự án phù hợp với định hướng phát huy vai trò trung tâm vùng của TP Cần Thơ, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và mở rộng không gian phát triển.

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành chủ động phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp tiếp tục rà soát cơ sở pháp lý, đánh giá tính khả thi, sự phù hợp các quy hoạch và quy định của pháp luật; chủ động làm việc với các bộ, ngành để hoàn thiện đề xuất theo thẩm quyền.

Sau sáp nhập, TP Cần Thơ có diện tích tăng lên hơn 6.360 km², tạo ra không gian phát triển rộng mở. Đặc biệt, từ thành phố nằm sâu trong nội địa nay đã sở hữu đường bờ biển dài hơn 72km (chiếm 2,21% chiều dài bờ biển cả nước), tạo điều kiện để xây dựng và phát triển thành phố trở thành trung tâm kinh tế biển vùng ĐBSCL. Theo đề xuất, tổ hợp dự án khi đi vào hoạt động sẽ đóng góp ngân sách khoảng 20.000 tỷ đồng/năm; giải quyết việc làm cho khoảng 100.000 lao động địa phương; góp phần đưa TP Cần Thơ trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng ĐBSCL.

TUẤN QUANG