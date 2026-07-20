Hoàn thành các trường nội trú biên giới giai đoạn 1 trước ngày 30-8

Ngày 20-7, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Công điện số 50/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng, bảo đảm chất lượng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn kiểm tra tiến độ xây dựng trường nội trú biên giới ở xã Đakrông (tỉnh Quảng Trị). Ảnh: MINH THU

Công điện nêu, việc triển khai thực hiện xây dựng các trường được Bộ GD-ĐT, các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt để bảo đảm tiến độ hoàn thành các trường giai đoạn 1 (khởi công năm 2025) trước ngày 30-8.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ GD-ĐT và các địa phương, vẫn còn một số công trình chậm và nguy cơ chậm tiến độ, trong khi thời gian còn lại chỉ hơn 40 ngày để hoàn thành theo mục tiêu kế hoạch đề ra.

Theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc bảo đảm hoàn thành xây dựng các trường giai đoạn 1, khánh thành đồng loạt vào ngày 5-9, đưa vào vận hành, sử dụng ngay từ đầu năm học mới 2026-2027, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát tiến độ thực hiện.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; ưu tiên cao nhất các nguồn lực phục vụ xây dựng, hoàn thiện các trường theo mục tiêu, kế hoạch, thời hạn đề ra, bảo đảm chất lượng, an toàn, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm toàn diện theo quy định trước Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai xây dựng các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên toàn quốc; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiến độ xây dựng các trường giai đoạn 1 của các địa phương hàng tuần, trường hợp cần thiết báo cáo theo ngày để bảo đảm hoàn thành trước ngày 30-8.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương quyết tâm hoàn thành toàn bộ các trường đã khởi công giai đoạn 1 trước ngày 30-8 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; đảm bảo đồng bộ các điều kiện cần thiết và sẵn sàng vận hành các trường ngay từ đầu năm học mới 2026-2027...

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PHAN THẢO