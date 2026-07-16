Mở không gian phát triển mới cho kinh tế nông nghiệp

Chiều 16-7, tại TPHCM, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức Diễn đàn nông nghiệp 2026 - Kiến tạo không gian phát triển và động lực tăng trưởng mới cho nông nghiệp Việt Nam.

Tại diễn đàn, ông Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thư ký VCCI, Giám đốc VCCI-HCM nhận xét, ngành nông nghiệp đóng góp rất quan trọng vào sự ổn định của kinh tế vĩ mô, điểm sáng lớn nhất là trong việc xác lập kỷ lục xuất siêu. Cụ thể, ngành nông nghiệp đã đóng góp tới hơn 2/3 tổng giá trị xuất siêu của cả nước, tạo ra một nền tảng vững chắc cho các lĩnh vực kinh tế khác phát triển.

Diễn đàn nông nghiệp 2026 - Kiến tạo không gian phát triển và động lực tăng trưởng mới cho nông nghiệp Việt Nam

Để doanh nghiệp đồng hành với nông dân, dẫn dắt và thúc đẩy hoạt động kinh tế nông nghiệp, ông Liêm đề nghị, các địa phương có chính sách nhất quán, hài hòa, đồng bộ về quy hoạch nông nghiệp; cần tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi và ổn định cho doanh nghiệp đầu tư vào phát triển nông nghiệp...

Sơ chế chanh dây ở Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Trường Hoàng (tỉnh Lâm Đồng) để xuất khẩu nước ép trái cây. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Đóng góp ý kiến tại diễn đàn, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Nafoods Group thông tin, 6 tháng qua, xuất khẩu rau quả cả nước đạt 3,65 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ. Điều đó cũng đặt ra câu hỏi lớn cho ngành nông nghiệp: làm thế nào để nông sản Việt Nam tạo ra nhiều giá trị hơn?

Theo ông Hùng, Việt Nam cần một hệ sinh thái mở rộng, trong đó Nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức nghiên cứu và người nông dân cùng tham gia; mỗi chủ thể thực hiện đúng vai trò mà mình có lợi thế nhất.

Doanh nghiệp thu mua sầu riêng của nông dân vùng Đông Nam bộ vụ mùa 2026. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Trong khi đó, ông Ngô Xuân Chinh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp (Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam) cho rằng, trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta, người dân cần được nâng cao kiến thức và kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi thông qua mạng lưới khuyến nông. Từ đó, giúp họ có thể chủ động trong sản xuất dựa vào những kiến thức của bản thân, tăng tính kết nối.

ĐỨC TRUNG