Tính đến giữa tháng 7-2026, Cần Thơ mới giải ngân vốn đầu tư công được gần 22%

Tính đến giữa tháng 7-2026, TP Cần Thơ chỉ mới giải ngân được 21,53% kế hoạch vốn Chính phủ giao và còn hơn 15.393 tỷ đồng phải giải ngân từ nay đến cuối năm.

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Ngày 20-7, UBND TP Cần Thơ tổ chức cuộc họp báo cáo về tình hình giải ngân vốn đầu tư công và đề xuất giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Năm 2026, tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao TP Cần Thơ là hơn 19.616 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn địa phương 12.325 tỷ đồng, vốn trung ương 7.290 tỷ đồng.

Tính đến giữa tháng 7-2026, TP Cần Thơ chỉ giải ngân được hơn 4.223 tỷ đồng (đạt 21,53% kế hoạch Thủ tướng giao). Theo đó, từ nay đến cuối năm 2026, thành phố cần phải tập trung giải ngân hơn 15.393 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, trong quý 3-2026, thành phố phải giải ngân khoảng 10.489 tỷ đồng (trung bình mỗi tháng giải ngân trên 3.000 tỷ đồng).

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Tính đến thời điểm hiện tại, phần lớn chủ đầu tư (bao gồm cả cấp thành phố và cấp xã/phường) có tỷ lệ giải ngân dưới 50% kế hoạch; trong đó, nhiều chủ đầu tư còn thấp hơn mức bình quân của thành phố là 21,53%.

Cấp thành phố có 22 chủ đầu tư, giải ngân được 2.293/12.863 tỷ đồng (đạt 17,83% kế hoạch). Trong đó, có 5 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt trên 50%; 4 chủ đầu tư đạt dưới 50%; 13 chủ đầu tư đạt dưới mức bình quân của thành phố.

Ở cấp xã, phường có 103 chủ đầu tư, giải ngân được 1.301/5.052 tỷ đồng (đạt 25,75% kế hoạch). Cụ thể, có 15 chủ đầu tư giải ngân đạt trên 50%; 48 chủ đầu tư giải ngân dưới 50%; 40 chủ đầu tư đạt dưới mức trung bình của thành phố.

Theo đánh giá, tiến độ giải ngân chậm chủ yếu do hai nhóm nguyên nhân: vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng, làm tăng nguy cơ phải điều chỉnh đơn giá vật tư, nhân công và máy thi công.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, TP Cần Thơ tăng cường hoạt động của 7 Tổ công tác, đẩy mạnh mô hình “Trực tiếp tại hiện trường” để xác định rõ nguyên nhân vướng mắc; trao đổi thống nhất giải pháp giải quyết; ra quyết định xử lý vướng mắc ngay tại chỗ. TP Cần Thơ phấn đấu rút ngắn 30% - 50% thời gian các thủ tục so với quy định. Cụ thể, cải cách mạnh mẽ trong quá trình thực hiện dự án từ khâu lập - thẩm định - phê duyệt chủ trương đầu tư; lập - thẩm định - phê duyệt dự án; công tác lựa chọn nhà thầu; giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nghiệm thu khối lượng và thủ tục giải ngân vốn...

TUẤN QUANG