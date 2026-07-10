Doanh nghiệp Việt tăng đầu tư để mở rộng thị phần xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ

Phát biểu khai mạc, bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc ITPC, cho biết, năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Mỹ đạt khoảng 170 tỷ USD. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Mỹ đạt 86,5 tỷ USD, tiếp tục khẳng định Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chính sách thương mại và thuế quan của Mỹ có nhiều điều chỉnh, doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động nâng cao năng lực thích ứng, đa dạng hóa phương thức hợp tác và tăng cường minh bạch nguồn gốc xuất xứ để phát triển bền vững.

Bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc ITPC phát biểu tại hội thảo. Ảnh: MINH XUÂN

Theo bà Ionah Hang Nguyen, Giám đốc Mạng lưới tư vấn Việt - Mỹ, doanh nghiệp nên triển khai theo lộ trình từng bước, bắt đầu từ nghiên cứu thị trường, lựa chọn mô hình kinh doanh phù hợp, hoàn thiện các yêu cầu pháp lý và thử nghiệm ở quy mô nhỏ trước khi mở rộng hoạt động. Một giải pháp giúp giảm chi phí và rủi ro trong giai đoạn thâm nhập là mô hình Employer of Record (EOR), cho phép doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự tại Mỹ mà chưa cần thành lập pháp nhân.

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác tại hội thảo. Ảnh: MINH XUÂN

Chia sẻ từ Mỹ, bà Henan Li, Đại diện Thương mại châu Á thuộc Văn phòng Thống đốc bang California, cho rằng việc lựa chọn địa bàn đầu tư phù hợp cũng là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả kinh doanh. California là một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu nước Mỹ, quy tụ hơn 2.000 doanh nghiệp bán dẫn, khoảng 1,5 triệu lao động công nghệ cùng hệ thống sản xuất, logistics và hạ tầng phát triển. Đây là môi trường thuận lợi để doanh nghiệp quốc tế mở rộng hoạt động, kết nối đối tác và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

MINH XUÂN