Đà Nẵng kiến tạo và đồng hành cùng startup

SURF 2026 quy tụ hơn 30 diễn giả, chuyên gia, nhà đầu tư trong nước và quốc tế; hơn 20 đơn vị đồng hành; hơn 30 gian hàng triển lãm trực tiếp và khoảng 3.000 lượt người đăng ký tham dự.

Theo ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, lợi thế cạnh tranh của đô thị hiện nay không chỉ đo bằng hạ tầng vật lý hay quy mô vốn, mà còn ở tốc độ thương mại hóa các giá trị sáng tạo. Đà Nẵng đang chuyển từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo và đồng hành”, với các cơ chế đặc thù thúc đẩy những lĩnh vực như vi mạch bán dẫn, AI và cơ chế thử nghiệm (sandbox).

Ông Hoàng Minh, Thứ trưởng Bộ KH-CN phát biểu tại ngày hội

Tại SURF 2026, Thứ trưởng Bộ KH-CN Hoàng Minh đề nghị, cùng với sự phát triển về quy mô, Đà Nẵng cần chú trọng hơn đến chất lượng và hiệu quả thực chất của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Thước đo không chỉ nằm ở số lượng startup, sự kiện hay nguồn vốn đầu tư, mà quan trọng hơn là khả năng thương mại hóa công nghệ, đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất, hình thành các doanh nghiệp công nghệ và tạo ra những sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường.

Tại ngày hội, cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo SURF 2026 lần đầu tổ chức 2 bảng thi độc lập, gồm bảng doanh nghiệp và bảng sinh viên, đã thu hút 150 dự án tham gia dự thi. Dự án Kính thực tế ảo tăng cường hỗ trợ người khiếm thính giành giải nhất bảng sinh viên Ở bảng sinh viên, giải nhất thuộc về dự án Kính thực tế ảo tăng cường hỗ trợ giao tiếp cho người khiếm thính của nhóm sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng. Cụ thể, dự án ứng dụng AI chuyển đổi âm thanh sang thủ ngữ và ngược lại, hỗ trợ người khiếm thính giao tiếp trong các cuộc họp trực tuyến. Sản phẩm được thử nghiệm tại Trung tâm Giáo dục và Hỗ trợ người điếc miền Trung và nhận phản hồi tích cực.

XUÂN QUỲNH - THANH ÁI - PHƯƠNG ANH