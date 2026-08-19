Triển khai mô hình “Tick xanh trách nhiệm” trong các bếp ăn trường học

Chiều 19-8, phường Bến Cát (TPHCM) phối hợp Sở Công thương tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai mô hình “Tick xanh trách nhiệm” với sự tham dự của đại diện các trường học, cơ sở cung cấp suất ăn trên địa bàn các phường Bến Cát, Hòa Lợi, Chánh Phú Hòa và Long Nguyên.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM cho biết, chương trình "Tick xanh trách nhiệm" trong các bếp ăn trường học do Sở Công thương triển khai nhằm mục tiêu tăng cường tính minh bạch, ràng buộc trách nhiệm với hệ thống bán lẻ, không bị đánh đồng với hàng kém chất lượng.

Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM Nguyễn Nguyên Phương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: XUÂN TRUNG

Việc các doanh nghiệp cung cấp thực phẩm cho các bếp ăn trường học đăng ký tham gia chương trình sẽ giúp nhà trường và phụ huynh có thể dễ dàng truy xuất, theo dõi suất ăn của học sinh; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng sẽ tốt hơn.

﻿Lãnh đạo các xã, phường tham dự hội nghị. Ảnh: XUÂN TRUNG﻿

Tại chương trình, ông Đào Hà Trung, Chủ tịch Hội Công nghệ cao TPHCM sau khi tập huấn, triển khai các nội dung của chương trình đã dành nhiều thời gian giải đáp ý kiến thắc mắc của đại biểu tham dự.

Đại diện các trường học và cơ sở cung cấp suất ăn tham dự chương trình

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát Nguyễn Thị Mỹ Hằng đề nghị lãnh đạo các đơn vị, trước hết là Ban Giám hiệu các trường học và doanh nghiệp cung cấp thực phẩm phải có tinh thần trách nhiệm cao, đặt cái tâm cho từng sản phẩm, đảm bảo thức ăn an toàn trước khi đưa đến học sinh.

XUÂN TRUNG