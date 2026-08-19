Triển khai mô hình “Tick xanh trách nhiệm” trong các bếp ăn trường học

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM cho biết, chương trình "Tick xanh trách nhiệm" trong các bếp ăn trường học do Sở Công thương triển khai nhằm mục tiêu tăng cường tính minh bạch, ràng buộc trách nhiệm với hệ thống bán lẻ, không bị đánh đồng với hàng kém chất lượng.
Việc các doanh nghiệp cung cấp thực phẩm cho các bếp ăn trường học đăng ký tham gia chương trình sẽ giúp nhà trường và phụ huynh có thể dễ dàng truy xuất, theo dõi suất ăn của học sinh; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng sẽ tốt hơn.
Tại chương trình, ông Đào Hà Trung, Chủ tịch Hội Công nghệ cao TPHCM sau khi tập huấn, triển khai các nội dung của chương trình đã dành nhiều thời gian giải đáp ý kiến thắc mắc của đại biểu tham dự.
Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát Nguyễn Thị Mỹ Hằng đề nghị lãnh đạo các đơn vị, trước hết là Ban Giám hiệu các trường học và doanh nghiệp cung cấp thực phẩm phải có tinh thần trách nhiệm cao, đặt cái tâm cho từng sản phẩm, đảm bảo thức ăn an toàn trước khi đưa đến học sinh.