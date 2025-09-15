Đà Nẵng mở lại 3 tuyến tham quan trên bán đảo Sơn Trà

Ngày 15-9, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, từ ngày 16-9-2025, thành phố sẽ chính thức mở lại 3 tuyến tham quan, dã ngoại trên bán đảo Sơn Trà sau thời gian tạm dừng để khắc phục sạt lở do mưa lớn tháng 10-2022.

Đà Nẵng chính thức mở lại các tuyến tham quan, dã ngoại tại bán đảo Sơn Trà sau thời gian tạm dừng để khắc phục sạt lở

Ba tuyến được đưa vào khai thác gồm: Tiên Sa - Suối Ôm - Đỉnh Bàn Cờ, Đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc và Ngã ba Bãi Bắc - Cây Đa di sản.

Thời gian tham quan quy định từ 7 giờ 30 đến 18 giờ 30 (trong giai đoạn từ tháng 3 đến hết tháng 9) và từ 7 giờ 30 đến 17 giờ 30 (trong giai đoạn tháng 10 đến hết tháng 2 năm sau). Hoạt động sẽ tạm dừng khi có cảnh báo thời tiết xấu.

Quy định phương tiện và lưu thông:

Tuyến Tiên Sa - Suối Ôm - Đỉnh Bàn Cờ: cho phép xe đạp thể thao, xe đạp địa hình, mô-tô (trừ xe tay ga) và đi bộ.

Tuyến Đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc: lưu thông một chiều từ Đỉnh Bàn Cờ xuống, không áp dụng cho xe tay ga và ô-tô trên 24 chỗ.

Tuyến Bãi Bắc - Cây Đa di sản: chỉ dành cho khách đi bộ.

Khách lẻ sẽ được cấp thẻ màu xanh và phải trả lại trong ngày. Khách đoàn, doanh nghiệp khai thác phải thông báo trước cho Ban Quản lý về thời gian, lộ trình và số lượng khách.

Ban Quản lý yêu cầu du khách tuân thủ đúng quy định về tuyến, thời gian tham quan; không xâm phạm khu vực quốc phòng, không xả rác, chặt phá cây rừng, đốt lửa. Việc sử dụng flycam, quay phim, chụp ảnh chỉ được thực hiện ở khu vực được phép và có sự đồng ý của cơ quan chức năng.

Đồng thời, sẽ cấm tuyệt đối các tuyến trekking tự phát xuống Mũi Nghê, Bãi Đá Đen… để bảo đảm an toàn cho du khách và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

PHẠM NGA