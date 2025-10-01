Xã hội

Đà Nẵng quyên góp 6 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào Bắc miền Trung bị thiệt hại do bão số 10

SGGPO

Sáng 1-10, tại Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả 3 tháng tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn TP Đà Nẵng, Ban Thường vụ Đà Nẵng phát động đợt quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề do bão số 10 (bão Bualoi).

Tại buổi phát động, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tích cực tham gia đóng góp. Toàn bộ số tiền này sẽ được TP Đà Nẵng tổng hợp, trao tới đồng bào vùng bão lũ.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, để góp phần sẻ chia với những thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra cho đồng bào các tỉnh miền Trung, TP Đà Nẵng quyết định trích số tiền 6 tỷ đồng hỗ trợ 4 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nhất, gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

anh ung ho.jpg
Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ủng hộ. Ảnh: XUÂN QUỲNH
9c6a63df11349b6ac225 (1).jpg
Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng và ông Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ủng hộ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, sẻ chia kịp thời của người dân Đà Nẵng, chung tay góp sức giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Tin liên quan
XUÂN QUỲNH

Từ khóa

Lương Nguyễn Minh Triết Bão số 10 Ngô Xuân Thắng Bộ NN-MT Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh Gãy đổ Toàn bộ số tiền Tương thân Tương ái bualoi

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn