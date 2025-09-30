Cảnh báo lũ đặc biệt lớn trên sông Hồng và nhiều sông ở Trung bộ

Sáng 30-9, do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn Hà Nội đã có mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư và tuyến phố bị ngập úng, ảnh hưởng đến giao thông do mưa đúng vào giờ cao điểm người dân đi học, đi làm. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo tình hình lũ đặc biệt lớn trên sông Hồng và nhiều sông ở Trung bộ.

Hà Nội: Đường phố ngập lụt, nước lũ lên cao

Nước lũ trên một số tuyến sông ở Hà Nội đang lên ở mức báo động. Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, lượng mưa ghi nhận ở nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội đã vượt 100mm, như: phường Tây Mỗ 169mm, xã Xuân Mai 198mm, phường Phú Lương 118mm, phường Ô Chợ Dừa 104mm… Mưa lớn đã làm nhiều tuyến phố như: Quan Nhân, Hoa Bằng, Lê Đức Thọ, Nguyễn Xiển, Triều Khúc, hầm chui số 5, 6 trên Đại lộ Thăng Long… bị ngập sâu, gây khó khăn cho người dân và các phương tiện tham gia giao thông.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố của Hà Nội bị ngập sâu

Trước tình hình này, Công ty Thoát nước Hà Nội đã huy động tối đa nhân lực, máy móc, túc trực thường xuyên tại các tuyến đường và 30 điểm nguy cơ cao để xử lý nhằm giảm bớt úng ngập. Hiện nay, đơn vị đang vận hành các trạm bơm đầu mối Yên Sở, Cầu Bươu, Đồng Bông 1, 2, Cổ Nhuế, Đa Sỹ để hạ mực nước trên hệ thống, riêng trạm Yên Sở đang chạy 5/20 máy bơm.

Hà Nội huy động tối đa phương tiện để xử lý các điểm úng ngập

Cùng với đó, Chi cục Thủy lợi và phòng chống thiên tai TP Hà Nội đã chỉ đạo các công ty thủy lợi ở khu vực ngoại thành vận hành 10 trạm với gần 30 máy bơm tiêu các loại.

Nhiều khu dân cư ở Hà Nội cũng bị úng ngập do mưa lớn vào sáng 30-9

Do mưa lớn kéo dài nên lũ trên một sông nhỏ qua địa bàn Hà Nội như: sông Bùi, sông Tích, sông Cà Lồ... tiếp tục lên và ở mức báo động cấp I, gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, vùng ven sông với độ sâu ngập 0,1-0,5m, có nơi ngập sâu hơn; thời gian ngập có thể kéo dài 2-3 ngày. Trước tình hình này, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Hà Nội đã khẩn cấp yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát các tuyến đê trọng điểm xung yếu, khu vực đồi núi, ven sông có nguy cơ mất an toàn để có phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân.

Lũ đặc biệt lớn trên sông Hồng

Trong khi đó, sáng nay 30-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia liên tục phát tin cảnh báo tình hình lũ đặc biệt lớn trên sông Thao (sông Hồng) ở Bắc bộ và nhiều sông ở Trung bộ.

Theo quan trắc của cơ quan khí tượng, lũ trên sông Thao tại Yên Bái (tỉnh Lào Cai) đang lên nhanh do mưa lớn kết hợp với vận hành xả lũ từ thủy điện Đồng Sung, với lưu lượng xả đo được lúc 2 giờ là 2.613m³/giây.

Nước lũ sông Thao tràn vào xã Mậu A (tỉnh Lào Cai) sáng 30-9

Tại Bắc Trung bộ, nước lũ trên sông Mã tại Thanh Hóa và sông Cả tại Nghệ An cũng đang dâng thêm. Trong khi đó, trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài, mực nước ít biến động do phụ thuộc vận hành của thủy điện thượng lưu.

Nước ở thượng nguồn sông Hồng (sông Thao) tại phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) sáng 30-9

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định: trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thao và sông Mã sẽ vượt báo động 3, còn sông Cả vượt báo động 2. Từ 12-24 giờ tiếp theo, mực nước sông Thao và sông Mã tiếp tục trên báo động 3, sông Cả xuống mức trên báo động 2. Riêng sông Đồng Nai, lũ xuống chậm nhưng vẫn duy trì trên báo động 2 trong 24 giờ tới.

Ngoài các sông nêu trên, từ 30-9 đến 1-10, mực nước trên sông Hoàng Long (Ninh Bình) và một số sông nhỏ cũng sẽ đạt báo động 2-3, có nơi vượt báo động 3. Trên sông Lô (Tuyên Quang), thượng lưu sông Thái Bình (qua hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh) và hạ lưu sông La (Hà Tĩnh), mực nước có khả năng lên báo động 1-2 và trên báo động 2.

Người dân ở ven sông Thao thuộc phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai) chạy lũ trong đêm 29-9

Tại tỉnh Cao Bằng, nước lũ trên sông Bằng Giang lên cao. CSGT tuần trực xuyên đêm, đảm bảo an toàn cho xe cộ và người dân

Trong khi đó tại Hà Nội, mưa tầm tã, trời sầm tối. Nhiều nơi ngập nước mưa sáng 30-9

Ngập nặng tại khu vực nhà ga tàu điện ở La Khê và Văn Phú (phường Hà Đông, TP Hà Nội) sáng 30-9

Trước tình hình mưa lớn diện rộng và lũ đặc biệt lớn, ngày 30-9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã phát công điện chỉ đạo UBND các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ cùng nhiều bộ, ngành ứng phó lũ đặc biệt lớn trên sông Thao, cung cấp thông tin kịp thời đến người dân và chính quyền cơ sở để chủ động phòng tránh. Lực lượng chức năng cần khẩn trương di dời, sơ tán người dân ở khu vực thấp trũng, ven sông, vùng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt và sạt lở đất.

Nước lũ dâng nhanh, nhiều xóm ở Lam Thành (Nghệ An) bị cô lập Sáng 30-9, theo ghi nhận của PV Báo SGGP, tại xã Lam Thành (tỉnh Nghệ An), nước lũ dâng nhanh khiến nhiều xóm bị cô lập. Người dân tất tả di chuyển người già, trẻ nhỏ cùng đồ đạc, gia súc lên tuyến đê Tả Lam để trú tránh. Nước lũ dâng nhanh, nhiều xóm ở Lam Thành (Nghệ An) bị cô lập. Thực hiện: DUY CƯỜNG Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, tính đến 14 giờ ngày 29-9, bão số 10 khiến 1 người tử vong, đó là em M.T.B.N. (10 tuổi, trú tại xã Quang Đồng) bị đuối nước. Về tài sản, hơn 19.000 ngôi nhà bị tốc mái, 10 ngôi nhà sập hoàn toàn, 724 nhà bị hư hỏng, trên 2.200 nhà ngập sâu dưới 1m. Hệ thống hạ tầng bị tàn phá nghiêm trọng: 44 điểm trên quốc lộ và tỉnh lộ bị ách tắc; 596m đường giao thông bị sạt lở; hàng loạt cầu, cống, đập nhỏ bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng. Ngành điện lực ghi nhận hơn 1.150 cột điện đổ gãy, 18km dây điện bị đứt, 2 trạm biến thế hư hỏng. Trong khi đó, 18 cơ sở y tế và 43 điểm trường bị tốc mái, hư hại, đe dọa công tác khám chữa bệnh và việc học tập của học sinh. Sản xuất nông nghiệp cũng chịu tổn thất nặng nề: gần 2.300ha lúa, 2.500ha rau màu, hơn 7.000ha rừng và hàng ngàn cây xanh bị gãy đổ. Chăn nuôi và thủy sản bị thiệt hại lớn với hơn 15.000 con gia cầm chết, 2.684ha ao hồ thủy sản bị cuốn trôi. >> Một số hình ảnh ghi nhận tại Nghệ An ngày 30-9. Ảnh: DUY CƯỜNG Thuyền chở người dân ra khỏi xóm bị ngập lũ Trẻ em mặc áo phao ngồi trên thuyền, được đưa ra khỏi vùng ngập lũ Người dân chạy lên đê Tả Lam tránh nạn Người dân phải đưa cả xe điện lên thuyền để di chuyển Tuyến đê Tả Lam

Nước thượng nguồn đổ về nhanh, quốc lộ 1A qua Hà Tĩnh ngập sâu Sáng 30-9, ông Trần Xuân Đức, Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, do nước từ thượng nguồn sông Lam đổ về mạnh khiến tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn các tổ dân phố Xuân Lam 1, 2, 3, 4, 5 đã bị ngập sâu khoảng 1m, với chiều dài khoảng 1km. Tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) bị ngập sâu Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng tiến hành lập rào chắn, biển cảnh báo ở hai đầu điểm ngập, cấm người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Cơ quan chức năng lập chốt, biển cảnh báo, chốt chặn, cấm người và phương tiện qua lại trên đoạn Quốc lộ 1 bị ngập để đảm bảo an toàn Lực lượng chức năng cũng đã thông báo, lập các điểm chốt để tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện chuyển hướng, di chuyển theo tuyến tránh Hồng Lĩnh để tiếp tục hành trình ra Bắc, vào Nam. DƯƠNG QUANG

NHÓM PHÓNG VIÊN