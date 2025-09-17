Đà Nẵng quyết tâm gia nhập nhóm thành phố cạnh tranh toàn cầu

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư đề nghị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng quán triệt sâu sắc, triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội, phấn đấu đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm khoa học, công nghệ, dịch vụ, tài chính, du lịch tầm khu vực và quốc tế.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chia sẻ tại Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Khẳng định vị thế trung tâm miền Trung

Ngày 17-9, đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, trong giai đoạn 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng đã đạt được những kết quả toàn diện, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

TP Đà Nẵng được hình thành trên cơ sở hợp nhất tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng, có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội ở miền Trung và cả nước.

Nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh thế giới, khu vực nhiều biến động, dịch Covid-19 kéo dài, cùng những khó khăn nội tại, Đảng bộ và nhân dân thành phố vẫn đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đà Nẵng thực hiện “mục tiêu kép”, kiểm soát dịch bệnh, khôi phục, phát triển kinh tế. Dịch vụ - du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; công nghiệp – xây dựng duy trì tăng trưởng; nông nghiệp hướng công nghệ cao, hữu cơ. Thành phố hoàn thành quy hoạch, triển khai hạ tầng trọng điểm như Cảng Liên Chiểu, mở rộng Cảng hàng không Đà Nẵng, gắn kết với Chu Lai và các tuyến quốc lộ.

Công tác quản lý đô thị, môi trường, cải thiện môi trường đầu tư, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đạt nhiều kết quả. Chính sách an sinh, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được chú trọng. An ninh chính trị, trật tự xã hội giữ vững; đối ngoại, hội nhập tăng cường, nâng cao vị thế điểm đến an toàn, tin cậy.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú động viên cán bộ đang làm nhiệm vụ tại Trung tâm p hục vụ hành chính công phường Hải Châu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực. Thành phố nghiêm túc khắc phục hạn chế, vi phạm; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng; nâng cao chất lượng đảng viên, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cải cách hành chính, kỷ luật kỷ cương được siết chặt; trách nhiệm nêu gương người đứng đầu được đề cao. Thành phố chủ động sắp xếp bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ 1-7-2025, tạo sự đồng thuận cao.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú biểu dương nỗ lực, kết quả toàn diện của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Đà Nẵng, góp phần vào thành tựu chung của đất nước.

Đồng thời, đồng chí cho rằng Đà Nẵng cần thẳng thắn nhìn nhận hạn chế: công tác xây dựng Đảng còn mặt chưa đáp ứng yêu cầu; một số chỉ tiêu kinh tế chưa đạt, quy mô chưa tương xứng tiềm năng; quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng còn bất cập; chênh lệch đời sống giữa đô thị – nông thôn, miền núi còn lớn; xã hội hóa giáo dục, y tế còn khó khăn; an ninh trật tự tiềm ẩn phức tạp.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị đại hội phân tích kỹ nguyên nhân, thảo luận giải pháp thiết thực, khả thi, để Đà Nẵng tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của miền Trung và cả nước.

Hiện thực hóa nghị quyết đại hội

Theo đồng chí Trần Cẩm Tú, bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi mang tính thời đại, đan xen thời cơ và thách thức. Trong nước triển khai các quyết sách chiến lược, đặt ra yêu cầu mới, cao hơn. Đây cũng là vận hội lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ nhất đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ toàn diện giai đoạn 2025 – 2030. Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, phấn đấu đưa Đà Nẵng gia nhập nhóm thành phố cạnh tranh toàn cầu, trở thành trung tâm khoa học, công nghệ, giao thương quốc tế, dịch vụ – du lịch, tài chính – công nghệ, với hạ tầng hiện đại, xứng đáng là hạt nhân vùng và cực tăng trưởng lan tỏa. Trọng tâm là hiện thực hóa nghị quyết bằng ba mục tiêu cốt lõi: ổn định, phát triển, nâng cao đời sống nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị Đảng bộ Thành phố tập trung một số nhiệm vụ: (1) Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, gắn bó mật thiết với nhân dân. (2) Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu, đủ năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; siết chặt kỷ luật, xử lý nghiêm suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

(3) Chủ động nghiên cứu mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm nền tảng; phát triển kinh tế xanh, kinh tế số; hoàn thiện hạ tầng giao thông, hạ tầng số; thu hút doanh nghiệp đầu tư, đổi mới sáng tạo.

(4) Giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc xứ Quảng, khơi dậy khát vọng đổi mới, sáng tạo; gắn với thực hiện tốt an sinh xã hội, giáo dục, y tế, nâng cao đời sống nhân dân. (5) Tăng cường quốc phòng, an ninh, dự báo và xử lý kịp thời các yếu tố phức tạp; giải quyết đơn thư khiếu nại, không để phát sinh điểm nóng.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: XUÂN QUỲNH

“Ngay sau đại hội, cần nhanh chóng triển khai Chương trình hành động, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Thành công của đại hội được khẳng định khi mục tiêu, chỉ tiêu đề ra thành hiện thực”, đồng chí Trần Cẩm Tú nêu.

Với truyền thống cách mạng anh hùng, thành tựu đạt được và khát vọng mới, đồng chí Trần Cẩm Tú tin tưởng Đà Nẵng sẽ đoàn kết, đổi mới, phát triển nhanh, bền vững, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 – 2030.

XUÂN QUỲNH