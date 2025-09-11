Chuẩn bị chu đáo, toàn diện cho Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ I

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 được xem là dấu mốc chính trị quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới cho thành phố.

Công tác tuyên giáo, dân vận được yêu cầu triển khai toàn diện, gắn với chuyển đổi số, đổi mới phương thức tuyên truyền và nâng cao hiệu quả nắm bắt dư luận. Ngày 11-9, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã chủ trì cuộc làm việc, chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện.

Hoàn thiện nhiệm vụ phục vụ đại hội

Báo cáo tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng Huỳnh Thị Thùy Dung cho biết, sau khi hợp nhất hai ban, đơn vị đã kịp thời ổn định tổ chức, triển khai công việc theo tinh thần “rõ người, rõ việc”, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng giao.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã chủ trì cuộc làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng về công tác tuyên truyền phục vụ đại hội, chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện

Trong đó, ban đã tập trung tham mưu cho công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác phối hợp với cơ sở được tăng cường, thông qua việc phân công lãnh đạo, chuyên viên tham dự nhiều hoạt động tại xã, phường; đồng thời xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2025, cụ thể hóa bằng kế hoạch hàng tháng, hàng tuần.

Đặc biệt, ban đã đề xuất chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ I, trong đó tham mưu 3 nghị quyết chuyên đề và 4 đề án trọng điểm. 3 nghị quyết chuyên đề tập trung vào phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng; và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động trong tình hình mới. Bên cạnh đó, ban cũng chủ động chuẩn bị nội dung liên quan đến việc học tập, quán triệt văn kiện sau đại hội, xây dựng chương trình hành động, chương trình làm việc toàn khóa.

Đồng chí Huỳnh Thị thùy Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng báo cáo công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng

Song song với kết quả đạt được, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc về tổ chức, cán bộ, cơ sở vật chất, tài chính, đồng thời kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng xem xét, hỗ trợ để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyên giáo

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, biểu dương nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, ban đã chủ động, linh hoạt triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là công tác tham mưu, phối hợp chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ I, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo công tác tuyên giáo, dân vận phục vụ Đại hội Đảng

Định hướng thời gian tới, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị ban tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ổn định tổ chức, vận hành bộ máy thông suốt. Cần rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp phó; bố trí cán bộ phụ trách địa bàn sát cơ sở; đồng thời kiện toàn đội ngũ tuyên giáo, dân vận ở cấp xã, phường.

Đồng chí yêu cầu duy trì nền nếp giao ban, hội ý thường xuyên, gắn với kiểm tra, kiểm đếm công việc. Trong xử lý nhiệm vụ, cần phát huy dân chủ, chủ động giải quyết vấn đề phát sinh, không trông chờ cấp trên. Ban cũng cần tích cực theo dõi, phản ánh thông tin báo chí liên quan đến thành phố; phối hợp Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng sơ kết, tổng kết nghị quyết của Trung ương và thành phố, kịp thời đề xuất bổ sung các nghị quyết về công tác tuyên giáo, dân vận. Trên cơ sở 3 nghị quyết chuyên đề và 4 đề án đã tham mưu, ban cần triển khai đầy đủ, đồng bộ, đồng thời nghiên cứu sớm xây dựng nghị quyết về văn hóa.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo, dân vận. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị ngành tiên phong trong việc triển khai học tập nghị quyết trực tuyến cho cán bộ, đảng viên; cập nhật thường xuyên sổ tay đảng viên điện tử; số hóa tài liệu, điều tra dư luận xã hội, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chuyên môn.

Về công tác phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ I, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tập trung cao độ vào định hướng tuyên truyền, tổ chức họp báo, cung cấp thông tin kịp thời; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền tại các xã, phường, cả trực quan và trên nền tảng số. Bên cạnh đó, cần chỉ đạo các tuyến bài báo chí địa phương và Trung ương về đại hội, từ thành tựu nổi bật, gương điển hình đến định hướng phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

“Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ I là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Đảng bộ và nhân dân TP Đà Nẵng. Toàn ngành tuyên giáo, dân vận cần vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, bảo đảm mọi khâu công tác được triển khai bài bản, chất lượng, góp phần vào thành công chung của đại hội”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Đồng chí lưu ý xây dựng kế hoạch đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời chuẩn bị chu đáo việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết sau đại hội.

NGUYÊN KHÔI - XUÂN QUỲNH