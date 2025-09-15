Đà Nẵng hướng đến trở thành cực tăng trưởng quan trọng ở miền Trung

Trên cơ sở tổng kết những thành tựu nổi bật của nhiệm kỳ qua, Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030 xác lập tầm nhìn, chiến lược và khát vọng mới, hướng tới xây dựng Đà Nẵng hiện đại, chất lượng sống cao, trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam.

Thành phố Đà Nẵng nhìn từ trên cao

Sự kiện trong bối cảnh đặc biệt

Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước ngoặt phát triển mới của thành phố bên sông Hàn. Sự kiện diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, đó là sau 28 năm chia tách, Quảng Nam – Đà Nẵng chính thức tái hợp nhất; đồng thời hướng tới các cột mốc 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 100 năm thành lập Đảng bộ TP Đà Nẵng.

Trong bối cảnh đó, đại hội không chỉ tổng kết nhiệm kỳ 2020–2025 mà còn định hình tầm nhìn dài hạn, khẳng định vai trò Đà Nẵng là cực tăng trưởng quan trọng của miền Trung và cả nước.

Công tác chuẩn bị được tiến hành đồng bộ, bài bản. Văn kiện trình đại hội lần này thể hiện tư duy đột phá, xác định rõ Đà Nẵng là trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, khởi nghiệp quốc gia; tầm nhìn đến năm 2045 trở thành đô thị sinh thái, thông minh, trung tâm tài chính quốc tế.

Đường phố Đà Nẵng rợp cờ hoa

Theo ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành ủy đã sớm thành lập Tiểu ban Văn kiện, quán triệt xây dựng báo cáo chính trị ngắn gọn, súc tích, “rõ việc, rõ kết quả, có tính hành động cao”, đồng thời tiếp thu đầy đủ chỉ đạo của Trung ương.

Đáng chú ý, văn kiện lần này nhấn mạnh đến việc đánh giá toàn diện tình hình, phát huy thế mạnh của không gian phát triển mới sau sáp nhập Quảng Nam – Đà Nẵng, xác định động lực mới và các mục tiêu trọng tâm trong giai đoạn 2025–2030. Quá trình xây dựng văn kiện được tiến hành dân chủ, khoa học, có sự tham gia góp ý rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, giới khoa học, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo và các nguyên lãnh đạo.

Ông Nguyễn Đức Hoàng cũng thông tin, đại hội sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 18-9-2025 tại Hội trường Trường Chính trị thành phố, với 450 đại biểu chính thức và khoảng 100 đại biểu khách mời Trung ương. Đại hội lần này tập trung thảo luận văn kiện, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và chương trình hành động thực hiện nghị quyết, bảo đảm “trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn tuyệt đối”.

Cùng với đó, khẩu hiệu hành động và phương châm xuyên suốt được xác lập: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Những ngày này, từ trung tâm thành phố đến từng khu dân cư, không khí chào mừng Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030 lan tỏa rộn ràng. Trên các tuyến phố, cờ đỏ sao vàng tung bay, pa-nô, khẩu hiệu rực rỡ thể hiện niềm tin, sự phấn khởi và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào một kỳ đại hội thành công.

Người dân cùng nhau quét dọn, trang trí cờ hoa, tạo diện mạo tươi mới chào mừng đại hội

Khát vọng vươn xa

Trong những ngày hướng về đại hội, niềm tin và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố được thể hiện rõ rệt. Ở khắp nơi, phong trào thi đua sôi nổi được phát động nhằm lập thành tích chào mừng sự kiện trọng đại này.

Với nhiều thế hệ đảng viên lão thành, đây là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố. Với lớp trẻ, đại hội khơi dậy khát vọng cống hiến, cùng thành phố phát triển. Với cộng đồng doanh nghiệp, đây là cơ hội đồng hành trong các dự án đầu tư, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và bền vững.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, toàn bộ công tác chuẩn bị đã được tiến hành chu đáo, nghiêm túc, bảo đảm đại hội diễn ra trang trọng, an toàn, hiệu quả và đúng tiến độ.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng: “Đại hội lần này sẽ tiếp thêm niềm tin, khát vọng và quyết tâm cho toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, để Đà Nẵng vững bước trên con đường trở thành đô thị hiện đại, đáng sống, xứng tầm là cực tăng trưởng của khu vực và cả nước”. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh trong một cuộc họp Đảng viên lão thành Vũ Mạnh Hiền (trú tổ 12, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng): “Chưa kỳ đại hội nào mà tôi thấy không khí sôi nổi như lần này. Từ cơ quan, trường học đến từng khu dân cư, đâu đâu cũng rộn ràng cờ hoa, khẩu hiệu, phong trào thi đua thiết thực. Điều đó cho thấy niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự thành công của đại hội, cũng là động lực để mỗi người thêm gắn bó, đồng hành cùng thành phố trong chặng đường mới. Với những người đã trải qua nhiều kỳ đại hội như chúng tôi, nhìn thế hệ trẻ hăng hái, trách nhiệm, chúng tôi càng thêm tin tưởng vào tương lai tươi sáng của Đà Nẵng”.

XUÂN QUỲNH