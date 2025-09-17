Đà Nẵng phải trở thành trung tâm tài chính, công nghệ, du lịch mang tầm khu vực

Sáng 17-9, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc tại Trường Chính trị TP Đà Nẵng.

75 đồng chí thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Dự đại hội, về phía lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Chi, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Quảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề: “Xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển; xây dựng TP Đà Nẵng văn minh, hiện đại, chất lượng cuộc sống cao, trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu đến dự đại hội. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” và Đà Nẵng – Quảng Nam hợp nhất sau 28 năm chia tách, mở ra nhiều cơ hội và động lực phát triển mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng đã chuẩn bị văn kiện ngắn gọn, khoa học, theo tinh thần “6 rõ”, tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp từ Trung ương, lãnh đạo tiền nhiệm, trí thức và nhân dân. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao tinh thần trách nhiệm khi Đảng bộ vừa lãnh đạo sắp xếp bộ máy chính quyền 2 cấp, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu tăng trưởng hai con số, vừa chuẩn bị đại hội nghiêm túc, bài bản.

Bước vào giai đoạn mới, theo đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành thành phố hiện đại, tiên phong về khoa học – công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; triển khai mô hình Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do, mô hình “5 cao”, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, đại hội là dịp khẳng định quyết tâm chính trị, khơi dậy khát vọng vươn lên vì một Đà Nẵng phồn vinh, hạnh phúc.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú gửi lời chúc mừng, biểu dương những kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động, đại dịch Covid-19 cùng thiên tai, biến đổi khí hậu, Đà Nẵng đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt khó, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa khôi phục và phát triển kinh tế.

TP Đà Nẵng đã có bước tiến về dịch vụ, du lịch, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; hoàn thành quy hoạch cấp tỉnh và nhiều quy hoạch phân khu; triển khai các dự án trọng điểm như cảng Liên Chiểu, sân bay Đà Nẵng; chú trọng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư; an sinh xã hội, quốc phòng – an ninh được đảm bảo; đối ngoại, hợp tác quốc tế được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, như: công tác xây dựng Đảng có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; một số chỉ tiêu kinh tế chưa đạt kế hoạch; quản lý quy hoạch, đất đai, đầu tư còn bất cập; chênh lệch đời sống giữa thành thị và miền núi lớn; tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số cao; y tế, giáo dục còn nhiều khó khăn; trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, phân tích sâu nguyên nhân, đề ra giải pháp hiệu quả trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, cần chú trọng: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; Chủ động nghiên cứu mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm nền tảng, phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn, số; Giữ gìn và phát huy văn hóa, bản sắc xứ Quảng, gắn phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội; Bảo đảm quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, đại hội chỉ thực sự thành công khi nghị quyết được nhanh chóng đưa vào cuộc sống, hiện thực hóa bằng kết quả cụ thể, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. Với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển, đồng chí tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu đại hội đề ra, xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng là cực tăng trưởng của khu vực và cả nước.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 – 2030 Sáng cùng ngày, tại Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã công bố Quyết định 2346-QĐNS/TW của Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 – 2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 75 đồng chí. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 23 đồng chí. Trong đó, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. 4 Phó Bí thư Thành ủy gồm: Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực; đồng chí Phạm Đức Ấn, đồng chí Nguyễn Đức Dũng và đồng chí Ngô Xuân Thắng.

XUÂN QUỲNH