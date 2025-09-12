Đà Nẵng sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 12-9, tại trụ sở Thành ủy Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức họp báo công bố thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030. Buổi họp báo do đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, và đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chủ trì.

Tăng cường công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực

Tại buổi họp báo, đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung cho biết, Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng sẽ diễn ra trong 3 ngày 16, 17 và 18-9-2025. Phiên trù bị diễn ra sáng 16-9, các phiên chính thức trong hai ngày 17 và 18-9, bế mạc vào sáng 18-9.

Buổi họp báo trước Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức

Đại hội lần này diễn ra với chủ đề: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển; xây dựng thành phố Đà Nẵng văn minh, hiện đại, chất lượng cuộc sống cao, trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”. Phương châm xuyên suốt: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Tổng số đại biểu dự đại hội là 548 người, gồm 450 đại biểu chính thức và 98 khách mời, trong đó có lãnh đạo Trung ương, đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan xây dựng Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên, các đồng chí nguyên lãnh đạo, hưu trí cao cấp, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và Anh hùng lao động.

Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh và đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung chủ trì buổi họp báo

Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Thành ủy đã chủ động triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng, đa dạng hình thức, cổ động trực quan, vận động phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Đây là hoạt động quan trọng nhằm khẳng định niềm tin, khát vọng phát triển và tạo khí thế chính trị hướng về đại hội.

Không nhận hoa chúc mừng đại hội Tại họp báo sáng 12-9, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đức Hoàng cho biết, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I sẽ không nhận hoa chúc mừng. Đây là chủ trương nhằm tổ chức đại hội trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí; đồng thời khuyến khích các cơ quan, đơn vị và nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua thiết thực chào mừng đại hội.

Quyết liệt chỉ đạo, bảo đảm an toàn, hiệu quả

Tính đến ngày 31-8-2025, Đảng bộ thành phố có 97 đảng bộ trực thuộc, 834 tổ chức cơ sở đảng, với 139.534 đảng viên. Đây là nền tảng chính trị vững chắc để tổ chức thành công đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh thông tin tại họp báo

Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho biết, công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, bám sát Kết luận số 150-KL/TW và Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 đồng chí; Ban Thường vụ Thành ủy gồm 23 đồng chí; số lượng Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy là 6 đồng chí. Các tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, độ tuổi, trình độ đào tạo đều được xem xét chặt chẽ, bảo đảm tính kế thừa, ổn định và phát triển.

Bên cạnh đó, công tác bảo đảm an ninh, an toàn được đặc biệt chú trọng. Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự và các cơ quan liên quan đã xây dựng phương án tổng thể, từ giữ gìn an ninh trật tự, điều tiết giao thông đến kiểm soát an toàn thông tin và kỹ thuật, sẵn sàng phương án phá sóng gây nhiễu, kiểm tra nghiêm ngặt trước khi đại biểu vào hội trường.

“Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng là sự kiện lịch sử, khẳng định vị thế trung tâm của thành phố và khát vọng phát triển bền vững trong giai đoạn mới”, đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh.

Phát biểu tại họp báo, đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh khẳng định: Công tác chuẩn bị đại hội phải được triển khai đồng bộ, toàn diện, với quyết tâm chính trị cao nhất. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần giữ vững kỷ cương, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm đại hội diễn ra trang trọng, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

NGUYÊN KHÔI - XUÂN QUỲNH