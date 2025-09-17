Đà Nẵng: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, gần dân

Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định, xây dựng và chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, xuyên suốt trong nhiệm kỳ mới. Đây không chỉ là yêu cầu từ thực tiễn phát triển, mà còn là khát vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố.

Đảng viên giơ thẻ đảng biểu quyết, thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm tại Đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đảng gần dân, dân tin Đảng

Vai trò lãnh đạo của Đảng là yếu tố cốt lõi trong mọi thành tựu phát triển của Đà Nẵng. Đảng bộ TP Đà Nẵng xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, xuyên suốt trong nhiệm kỳ mới.

Đảng viên Trần Mỹ Khanh, trú tại tổ 39 phường Hòa Cường, chia sẻ rằng hơn 40 năm gắn bó với Đảng, ông luôn tâm niệm sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ nhân dân. “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh không chỉ là nhiệm vụ của tổ chức, mà còn là bổn phận, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên. Muốn dân tin, dân ủng hộ thì trước hết đảng viên phải gương mẫu, gần dân, lắng nghe dân, nói đi đôi với làm. Có như vậy, Đảng mới giữ vững được uy tín, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng mà nhân dân gửi gắm”, ông Khanh nhấn mạnh.

Ông Khanh nhìn nhận, mỗi đảng viên là cầu nối trực tiếp, là hiện thân của hình ảnh Đảng trong đời sống hàng ngày. Khi người dân cảm nhận được sự quan tâm, lắng nghe và đồng hành từ cán bộ cơ sở, niềm tin với Đảng càng được củng cố.

Ông Nguyễn Văn Trung, Phó Ban công tác Mặt trận thôn Tà Lang cùng phóng viên Báo SGGP

Minh chứng rõ nét là Tà Lang – Giàn Bí (phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) từng là vùng đặc biệt khó khăn với địa hình đồi dốc, thu nhập bấp bênh, nhà cửa xiêu vẹo. Nhưng nay, dọc các con đường mới mở là những mái nhà kiên cố sáng lên giữa núi rừng. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của chi bộ, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể, diện mạo nông thôn miền núi đã đổi thay rõ rệt.

Ông Nguyễn Văn Trung, Phó Ban công tác Mặt trận thôn Tà Lang (phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) thăm hỏi gia đình anh Trần Văn Hiền, một trong những hộ đang xây dựng nhà mới. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Nguyễn Văn Trung, Phó Ban công tác Mặt trận thôn Tà Lang, từ những căn nhà mới, người dân có điểm tựa để làm ăn, mạnh dạn vay vốn trồng rừng, nuôi ong, phát triển kinh tế rừng, bán tín chỉ carbon. Chương trình xóa nhà tạm cho hộ nghèo ở Tà Lang – Giàn Bí được triển khai sát thực tế, đúng đối tượng.

“Cán bộ về tận từng hộ, nghe dân nói, cùng dân tháo gỡ khó khăn, từ vận động nguồn lực đến vay vốn chính sách. Khi người dân thấy Đảng, chính quyền quan tâm và đồng hành, họ càng thêm tin tưởng. Niềm tin đó giúp họ không chỉ giữ được mái nhà mà còn biết cách dựng lại cả tương lai”, ông Trung nói.

Lắng nghe, đối thoại, lan tỏa tích cực

Công tác chuẩn bị văn kiện cho Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030 cũng thể hiện rõ tinh thần “gần dân, vì dân”. Theo ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, báo cáo chính trị được thiết kế ngắn gọn, cụ thể, nhấn mạnh mục tiêu, giải pháp đột phá, có tính khả thi cao và có thể triển khai ngay sau đại hội. Đặc biệt, Thành ủy Đà Nẵng đã chủ động xây dựng chương trình hành động đồng thời với nghị quyết để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống”.

Ông Hoàng nhấn mạnh, quá trình xây dựng văn kiện được tổ chức công khai, rộng rãi, huy động góp ý từ nhiều tầng lớp xã hội: cán bộ, đảng viên, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ. Việc tiếp thu ý kiến được tiến hành nghiêm túc, đầy đủ, tạo nên văn kiện mang tính thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ TP Đà Nẵng xác định trọng tâm là tiếp tục tăng cường tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cùng với đó là đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và phẩm chất đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ trong lĩnh vực khoa học – công nghệ. Thành phố chú trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, sát dân, vì dân, bảo đảm Đảng thực sự là chỗ dựa tin cậy của nhân dân. Đồng thời, việc phát huy dân chủ trong Đảng gắn liền với mở rộng kênh đối thoại với nhân dân, để mọi quyết sách đưa ra đều xuất phát từ thực tiễn đời sống. Đi đôi với đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, tạo nền tảng để hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả, minh bạch, đáp ứng kỳ vọng và niềm tin mà nhân dân gửi gắm.

Toàn cảnh Trường Chính trị TP Đà Nẵng – nơi diễn ra Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Từ cơ sở đến cấp thành phố, tinh thần gần dân, lắng nghe dân tiếp tục được khẳng định. Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh: “Trong quá trình lãnh đạo, điều hành, chúng ta luôn đề cao tính tương tác hai chiều; lắng nghe, tiếp thu phản ánh của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Những gì tốt sẽ được lan tỏa, những gì chưa tốt sẽ được kịp thời điều chỉnh. Đó cũng là cách để xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân”.

Đây không chỉ là phương châm hành động, mà còn là cam kết chính trị, khẳng định rõ tính dân chủ, công khai và minh bạch trong mọi hoạt động của Đảng bộ TP Đà Nẵng.

Với tinh thần đó, Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng khẳng định quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, gần dân, vì dân, để tiếp tục dẫn dắt thành phố vươn lên, xứng tầm một trung tâm động lực của miền Trung và cả nước.

