Đà Nẵng hướng tới trung tâm kinh tế động lực miền Trung

TP Đà Nẵng – trung tâm kinh tế động lực miền Trung, kết nối vùng và quốc tế

Lợi thế, không gian mới

Đặt tại vị trí trung độ của đất nước, Đà Nẵng sở hữu những lợi thế địa kinh tế hiếm có. Thành phố là cửa ngõ hướng ra Biển Đông của hành lang kinh tế Đông – Tây, đồng thời là điểm trung chuyển quan trọng trong chuỗi kết nối quốc tế giữa Việt Nam với Lào, Thái Lan, Myanmar.

Sau khi hợp nhất với Quảng Nam, không gian phát triển của Đà Nẵng được mở rộng, bao gồm đô thị, đồng bằng, miền núi và ven biển, tạo điều kiện hình thành các vùng động lực đa dạng, hỗ trợ lẫn nhau.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính, đây không chỉ là lợi thế địa lý, mà là một logic kinh tế cho hệ sinh thái tài chính – logistics – bảo hiểm – rủi ro. Khi hàng hóa luân chuyển mạnh mẽ, các dòng vốn, dịch vụ tài chính, bảo hiểm sẽ vận hành như dòng chảy tự nhiên.

Phối cảnh minh họa Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí số 5, thuộc Khu thương mại tự do TP Đà Nẵng

Bà Ngọc cho biết, Quốc hội đã ban hành nghị quyết phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, xác lập mô hình “một trung tâm, hai điểm đến”.

Theo đó, TPHCM phát triển mạnh về vốn, thị trường chứng khoán, trái phiếu và ngân hàng, còn Đà Nẵng tập trung vào các dịch vụ tài chính liên quan đến logistics, hàng hải, thương mại tự do và chuỗi cung ứng công – nông nghiệp miền Trung – Tây Nguyên.

Một điểm then chốt là kết nối chặt chẽ với Khu thương mại tự do Đà Nẵng, nơi vận hành hệ thống hải quan một cửa, kho ngoại quan và cơ chế kiểm soát rủi ro riêng biệt, tạo điều kiện cho hàng hóa lưu thông nhanh chóng, minh bạch và hình thành dòng chảy tự nhiên cho các dịch vụ tài chính.

Một trong những định hướng lớn được xác định trong Văn kiện Đại hội là xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, gắn với việc hình thành Khu thương mại tự do. Đây sẽ là cú hích quan trọng để thu hút các tập đoàn tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư quốc tế, tạo động lực cho các ngành dịch vụ chất lượng cao.

Song song đó, Đà Nẵng tiếp tục nghiên cứu mô hình khu thương mại tự do gắn với cảng biển, sân bay, khu công nghệ cao, nhằm khai thác tối đa lợi thế logistics, thương mại quốc tế và dịch vụ tài chính.

Đầu mối logistics, hàng không, cảng biển

Đà Nẵng đang khẳng định vai trò trung tâm logistics và giao thông của miền Trung – Tây Nguyên. Cảng Liên Chiểu, công trình trọng điểm đang hoàn thiện hạ tầng dùng chung, dự kiến trở thành cửa ngõ logistics hiện đại, giảm tải cho cảng Tiên Sa và mở ra hướng phát triển phía Tây Bắc. Sân bay quốc tế Đà Nẵng được nâng cấp, giữ vai trò cửa ngõ hàng không quan trọng. Hệ thống cao tốc Bắc – Nam, cao tốc La Sơn – Túy Loan, đường ven biển nối cảng Liên Chiểu và các tuyến vành đai phía Tây tạo mạng lưới giao thông đồng bộ, kết nối hiệu quả với các tỉnh miền Trung và quốc tế.

Như vậy, Văn kiện Đại hội định hướng Đà Nẵng trở thành trung tâm logistics, đầu mối hàng không – cảng biển, đóng vai trò kết nối vùng, quốc gia và quốc tế.

Bên cạnh đó, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là yếu tố quyết định. Mạng lưới trường đại học, viện nghiên cứu, khu công nghệ cao sẽ trở thành hạt nhân cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường quốc tế.

Sinh viên ngành Công nghệ thông tin tại Đà Nẵng – nguồn nhân lực chất lượng cao cho công nghệ và đổi mới sáng tạo

TS. Nguyễn Thị Bích Yến, chuyên gia Viện Kỹ thuật Điện và Điện tử Hoa Kỳ, chuyên gia cao cấp của SOITEC (Hoa Kỳ) nhìn nhận, Việt Nam đặc biệt là Đà Nẵng, có nhiều điều kiện thuận lợi để tham gia dòng chảy ngành bán dẫn toàn cầu nhờ lực lượng nhân lực trẻ, năng động và giàu kinh nghiệm, kết hợp giữa chuyên gia trong nước và kiều bào ở nước ngoài. Bà nhấn mạnh, với sự hợp tác giữa chính quyền, các trường đại học và các trung tâm nghiên cứu như V-SAT Labs, Đà Nẵng có thể từng bước phát triển các giải pháp đóng gói tiên tiến, thiết kế chiplet và system-on-chip. Theo bà, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định, giúp thành phố không chỉ tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu mà còn xây dựng năng lực công nghệ cốt lõi, mở ra cơ hội cạnh tranh bền vững cho ngành công nghiệp bán dẫn trong nước.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, Đà Nẵng sẽ chủ động kết nối với các tỉnh, thành phố miền Trung để triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, đồng thời duy trì và phát huy quan hệ hợp tác với các địa phương quốc tế, như Sê Kông (Lào), nhằm thúc đẩy thương mại, văn hóa và kinh tế. Với tầm nhìn trở thành “trung tâm động lực miền Trung, đầu mối quốc tế”, Đà Nẵng hướng tới xây dựng nền tảng phát triển ưu việt, phục vụ người dân và nâng tầm vị thế trên bản đồ khu vực.

Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng không chỉ tổng kết nhiệm kỳ vừa qua mà còn định hình tầm nhìn dài hạn: xây dựng thành phố trở thành trung tâm kinh tế động lực miền Trung, cực tăng trưởng quốc gia và là một trong những đô thị hiện đại, đáng sống hàng đầu châu Á. Niềm tin ấy được hun đúc từ nền tảng đã có, quyết tâm chính trị và khát vọng của người dân. Sự đồng thuận, năng lực của thế hệ trẻ cùng định hướng chiến lược rõ ràng sẽ giúp Đà Nẵng biến tầm nhìn này thành hiện thực.

