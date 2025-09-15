Đà Nẵng - Một nhiệm kỳ nỗ lực vượt khó, giữ vững đà phát triển

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 khép lại trong bối cảnh nhiều thử thách: đại dịch Covid-19, thiên tai cực đoan, kinh tế thế giới biến động mạnh. Song, dưới sự lãnh đạo của hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, Đà Nẵng đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Công nhân đang hối hả đẩy nhanh tiến độ, nỗ lực hoàn thành sớm các hạng mục thi công Cảng biển Liên Chiểu

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng

Dù đối diện nhiều khó khăn, kinh tế TP Đà Nẵng vẫn giữ nhịp tăng trưởng tích cực. GRDP giai đoạn 2020–2024 tăng bình quân 6,82%/năm, quy mô năm 2024 ước gần 152.000 tỷ đồng, gấp 1,4 lần so với 2020; GRDP bình quân đầu người đạt hơn 125 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước toàn nhiệm kỳ trên 125.900 tỷ đồng, riêng năm 2024 vượt 32.000 tỷ đồng.

Công tác đầu tư công được chú trọng, giải ngân cả nhiệm kỳ đạt hơn 52.000 tỷ đồng, thúc đẩy hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, phát triển khu công nghiệp và khu công nghệ cao. Nhiều công trình động lực quy mô lớn được triển khai.

Ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng cho biết, phần hạ tầng dùng chung - dự án Bến cảng Liên Chiểu đã hoàn thành 93% khối lượng, dự kiến bàn giao cuối năm 2025; dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu đạt hơn 73%, dự kiến thông xe kỹ thuật tháng 12-2025. Cùng với đó, nhiều công trình môi trường như Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân, KCN Hòa Khánh đã đi vào hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng sống.

Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục mở rộng, nhiều dự án mới về công nghệ cao, công nghiệp chế biến, du lịch, dịch vụ chất lượng cao được triển khai, tạo động lực cho tăng trưởng.

Song song với phát triển kinh tế, lĩnh vực xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Thành phố hoàn thành mục tiêu 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%. Các chính sách an sinh triển khai kịp thời, hỗ trợ hàng trăm ngàn lượt người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai.

Học sinh lớp 1 tại điểm trường miền núi náo nức trong ngày khai giảng năm học mới

Giáo dục – đào tạo tiếp tục giữ vai trò lá cờ đầu khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Y tế được đầu tư mạnh mẽ, nhất là trong phòng chống dịch và phát triển chuyên môn sâu.

Theo bác sĩ Đặng Thanh Hải, Phó Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng: “Từ năm 2015 đến tháng 6-2025, chúng tôi đã điều trị thành công cho 623 trẻ em mắc các dị tật tim bẩm sinh, trong đó có 372 ca can thiệp nội mạch và 251 ca phẫu thuật tim mở. Đặc biệt, có những trẻ sơ sinh chỉ nặng 1,5kg vẫn được cứu sống và hồi phục kỳ diệu. Phần thưởng cao quý nhất mà chúng tôi nhận được chính là nhịp tim khỏe mạnh của hơn 600 em bé – những mầm non tương lai của đất nước”.

Các hoạt động văn hóa – thể thao được duy trì, nhiều sự kiện lớn khẳng định thương hiệu “thành phố sự kiện, lễ hội”. Đà Nẵng tiếp tục giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về PCI, PAPI, PAR INDEX. Cải cách hành chính, chính quyền điện tử, thành phố thông minh được triển khai mạnh mẽ, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Trong nhiệm kỳ, thành phố đã kết nạp gần 16.000 đảng viên mới, nâng tổng số lên hơn 68.000 người. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở.

Công tác dân vận, mặt trận và các đoàn thể được phát huy, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Quốc phòng – an ninh được bảo đảm, chủ quyền biển đảo giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Hoạt động đối ngoại mở rộng, khẳng định vai trò trung tâm giao lưu quốc tế của khu vực miền Trung.

Ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho biết, đến ngày 31-8, Đảng bộ thành phố có hơn 139.500 đảng viên, 834 tổ chức cơ sở đảng. 100% đại hội cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở đã hoàn thành, bảo đảm dân chủ, trí tuệ, đúng tiến độ. Văn kiện trình đại hội được chuẩn bị công phu, rút ra 5 bài học kinh nghiệm, xác định 3 nhiệm vụ đột phá và 8 nhóm giải pháp trọng tâm, hướng tới mục tiêu xây dựng Đà Nẵng văn minh, hiện đại, chất lượng cuộc sống cao.

Kết nạp đảng viên mới tại Di tích Chi bộ Phổ Lỗ Sỹ (xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng)

Công tác nhân sự được chuẩn bị bài bản, dự kiến Ban Chấp hành khóa mới gồm 75 đồng chí, Ban Thường vụ 23 đồng chí, bảo đảm cơ cấu hợp lý, chú trọng cán bộ nữ, cán bộ khoa học – công nghệ, cán bộ dân tộc thiểu số.

Với sự chuẩn bị đồng bộ về văn kiện, nhân sự và tổ chức, Thành ủy Đà Nẵng khẳng định quyết tâm tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng, tạo dấu mốc lịch sử, mở ra giai đoạn phát triển mới của thành phố.

